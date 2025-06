Cục Chăn nuôi và Thú y: Nhân viên kiểm dịch heo C.P sai quy trình

Nhân viên thú y đã làm sai quy trình đóng dấu kiểm dịch heo C.P, không tuân thủ quy trình giết mổ, xử lý vệ sinh thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y.

Trong báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều 5/6, Cục Chăn nuôi và Thú y xác định ông N.L.C là viên chức, chẩn đoán viên động vật hạng III thuộc Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) là người đã đóng dấu kiểm dịch sai lên thân heo tại cơ giết mổ gia súc Dững Nga, nơi gia công cho C.P Việt Nam.

"Ông C đã không quan sát tổng thể hai bên thân thịt heo, đóng dấu kiểm soát giết mổ lên một bên. Sau đó, khi phát hiện phía thân thịt còn lại có nhiều nốt viêm, không đảm bảo vệ sinh thú y, ông không đóng dấu tiếp mà yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy", báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y nêu.

Cục Chăn nuôi và Thú y xác định việc đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định xảy ra lúc 1h ngày 26/3/2022. Tổng số heo được giết mổ trong đêm là 35 con, mỗi đợt 5-7 con.

Sau khi phát hiện sai, chủ cơ sở và nhân viên Công ty C.P đã thống nhất xử lý vệ sinh hai mảng thân thịt và chuyển làm thức ăn cho cá. Theo tường trình, ông C nói có giám sát quá trình trên, nhưng "không lập biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh, xử lý thú y mà đã ký đơn đề nghị hủy của Công ty C.P".

Cục Chăn nuôi và Thú ý nhận định, nhân viên này chưa tuân thủ đầy đủ quy trình giết mổ, xử lý vệ sinh thú y với động vật.

Thân thịt heo xuất hiệm nhiều nốt viêm ngày 26/3/2022. Ảnh: Facebook Joony Lieu

Trước đó, tại họp báo hôm 3/6, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó cục trưởng Chăn nuôi và Thú y, cho biết hình ảnh heo bệnh của C.P Việt Nam lan truyền gần đây là từ năm 2022 và bị đóng dấu kiểm dịch sai. Theo bà, heo bị viêm da đóng dấu kiểm dịch hình tròn chứ không phải vuông.

Cũng theo báo cáo, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang nêu hai nguyên nhân dẫn tới việc thực hiện sai quy định này. Trước tiên, việc thiếu nhân sự khiến công tác kiểm tra, giám sát giết mổ chưa được tiến hành thường xuyên. Cùng với đó, nhân viên thú y trực chưa thực hiện hết trách nhiệm được giao.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo của ông Liễu Quý Ngân, người tự xưng là cựu nhân viên C.P, tố doanh nghiệp tuồn heo, gà bệnh và sản phẩm hết hạn ra thị trường, cụ thể tại cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Ngày 30/5 và 31/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có đủ hóa đơn, chứng từ; sản phẩm thịt heo được đóng dấu kiểm soát giết mổ và không phát hiện tồn dư hóa chất. Tuy nhiên, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hạn hơn hai tháng do đổi chủ, chưa có bản gốc giấy phép kinh doanh và chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm của nhân viên. Đoàn kiểm tra đã niêm phong cửa hàng, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trong 5 ngày.

Đoàn liên ngành Hậu Giang cũng kiểm tra hai cơ sở giết mổ gia công cho C.P Việt Nam là Nguyễn Đan và Dững Nga tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Đại diện lò mổ Dững Nga xác nhận ảnh heo bệnh do nhân viên chụp để báo cáo công ty xử lý, không dùng cho mục đích phân phối. Công ty cũng xác nhận 72,7 kg thịt heo bị viêm da được tiêu hủy tại chỗ, có lập biên bản.

Ngày 4/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin phản ánh trên mạng xã hội đồng thời làm rõ trách nhiệm, xử lý các vi phạm nếu có.

C.P Việt Nam được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, hiện có nhiều nhà máy, trang trại trên cả nước, cung cấp thịt gà, heo, trứng, thủy sản và thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, gà ướp sẵn và đồ tiện lợi.

Gia Chính