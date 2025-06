Cục Chăn nuôi và Thú y: Heo bệnh của C.P đóng dấu kiểm dịch sai

Cục Chăn nuôi và Thú y xác nhận hình ảnh heo bệnh của C.P Việt Nam lan truyền gần đây là từ năm 2022 nhưng heo bị viêm da đóng dấu kiểm dịch hình tròn chứ không phải vuông.

Tại buổi họp báo sáng 3/6 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó cục trưởng Chăn nuôi và Thú y, cho biết đã yêu cầu C.P báo cáo sau khi mạng xã hội xuất hiện hình ảnh heo bệnh tuồn vào cửa hàng thực phẩm thuộc hệ thống công ty này. Qua xác minh, hình ảnh được chụp ngày 26/3/2022 tại cơ sở giết mổ Dững Nga (Hậu Giang), nơi gia công cho C.P Việt Nam.

Theo bà Thủy, thời điểm đó, cơ sở xin xử lý nhiệt để chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn thủy sản, đúng quy định. Tuy nhiên, hồ sơ lưu tại cơ sở chưa có văn bản xử lý, nên Cục yêu cầu bổ sung.

Bà cũng xác nhận dấu kiểm dịch vuông đóng trên heo là sai. "Heo viêm da chuyển mục đích sử dụng phải đóng dấu tròn. Heo bệnh tiêu hủy đóng dấu tam giác. Dấu vuông chỉ dùng cho sản phẩm đủ điều kiện lưu thông ra thị trường", bà nói.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó cục trưởng Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tại họp báo sáng 3/6. Ảnh: T.H

Trước sai phạm này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu làm rõ ai đóng dấu sai, thuộc đơn vị nào, và nhấn mạnh Bộ sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng.

"Không thể để con sâu làm rầu nồi canh. Doanh nghiệp làm đúng pháp luật thì hỗ trợ, nhưng nếu đưa sản phẩm bẩn ra thị trường không thể chấp nhận", ông nói.

Ông Tiến cũng chất vấn việc đưa thịt heo bị bệnh cho cá ăn có đúng quy định trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi diễn ra hay không?. Bà Thủy cho biết thời điểm đó, heo chỉ có triệu chứng ngoài da, nên xử lý nhiệt là phù hợp. Tuy nhiên, ông Tiến khẳng định: "Việc này là sai, vì kế hoạch phòng chống dịch quy định rõ, heo có dấu hiệu bệnh phải xử lý bằng vôi, hóa chất, hoặc đốt".

Hình ảnh heo bệnh được Facebook Jonny Lieu lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: Facebook Jonny Lieu

Liên quan vụ việc, ngày 2/6, đoàn liên ngành Hậu Giang kiểm tra hai cơ sở giết mổ Nguyễn Đan và Dững Nga tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Đại diện lò mổ Dững Nga xác nhận ảnh heo bệnh do nhân viên chụp để báo cáo công ty xử lý, không dùng cho mục đích phân phối. C.P Việt Nam cũng xác nhận 72,7 kg thịt heo bị viêm da được tiêu hủy tại chỗ, có lập biên bản.

Về dấu kiểm soát được đóng trên heo bệnh như phản ánh, một đại diện của doanh nghiệp hôm 2/6 cho biết đã thực hiện đúng quy trình và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo của ông Liễu Quý Ngân, người tự xưng là cựu nhân viên C.P, tố doanh nghiệp tuồn heo, gà bệnh và sản phẩm hết hạn ra thị trường, cụ thể tại cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Ngày 30/5 và 31/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có đủ hóa đơn, chứng từ; sản phẩm thịt heo được đóng dấu kiểm soát giết mổ và không phát hiện tồn dư hóa chất. Tuy nhiên, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hạn hơn hai tháng do đổi chủ, chưa có bản gốc giấy phép kinh doanh và chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm của nhân viên. Đoàn kiểm tra đã niêm phong cửa hàng, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trong 5 ngày.

Nói với VnExpress hôm 3/6, ông Liễu Quý Ngân đặt vấn đề tại sao công ty không tiêu hủy heo chết ở trang trại mà đem lên lò giết mổ tư nhân, cạo lông, cắt đầu, đóng mộc, xẻ thịt. Ông cũng nói mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc sâu hơn để làm sáng tỏ vụ việc.

Trong khi đó, phía C.P cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc và sẽ chờ kết luận chính thức từ phía nhà chức trách.

C.P Việt Nam được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, hiện có nhiều nhà máy, trang trại trên cả nước, cung cấp thịt gà, heo, trứng, thủy sản và thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, gà ướp sẵn và đồ tiện lợi.

Thi Hà - Chúc Ly