Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo xác minh dự án thiện nguyện Nuôi Em

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em tại 13 tỉnh, thành.

Chiều 15/12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, đại tá Lê Khắc Sơn, Cục phó Cảnh sát hình sự (C02) cho biết như trên. C02 đang cùng công an 13 địa phương tập trung rà soát, chứng minh "xem có hành vi vi phạm hay không".

Đại diện C02 nói sẽ công bố thông tin khi có kết quả cụ thể.

Đại tá Lê Khắc Sơn tại họp báo. Ảnh: Phạm Dự

Dự án thiện nguyện Nuôi Em do ông Hoàng Hoa Trung, 35 tuổi, khởi xướng từ năm 2014 cùng nhóm tình nguyện Ánh sáng núi rừng. Bốn năm đầu tiên, dự án chỉ hỗ trợ cơm trưa cho vài chục em nhỏ vùng cao.

Năm 2018, ông Trung chuyển sang mô hình "một người nuôi một em", với ứng dụng công nghệ cấp mã, thông tin trẻ và hình ảnh cập nhật. Từ đây, Nuôi Em thành một dự án thiện nguyện được hàng nghìn người hưởng ứng.

Để tham gia, mỗi "anh chị nuôi" đóng góp 1.450.000 đồng một năm học, dùng cho tiền ăn, cơ sở vật chất. Người thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến 12 tại các bản vùng cao, vùng sâu chưa được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn hoặc thuộc diện được hỗ trợ nhưng mức thấp.

Niên khóa 2025-2026, dự án công bố con số kỷ lục với hơn 120.000 "anh chị nuôi", bao phủ hơn 900 xã khó khăn nhất tại các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Đăk Lăk, Gia Lai.

Ông Hoàng Hoa Trung, nhà sáng lập của dự án Nuôi em. Ảnh: Facebook nhân vật

Đầu tháng 12, nhiều người lên tiếng cho rằng dự án "Nuôi Em" có nhiều điều thiếu minh bạch. Ví dụ như dòng tiền không rõ ràng, vi phạm nguyên tắc "một kèm một" - một mã số tương đương một em nhỏ.

Tại Nghệ An, Công an tỉnh thông báo vừa thông báo về việc tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều nhà hảo tâm, yêu cầu xác minh các nghi ngờ liên quan minh bạch tài chính, quản lý của dự án "Nuôi Em - Nghệ An".

Trả lời các nghi vấn của "anh chị nuôi", tối 7/12, ông Hoàng Hoa Trung thừa nhận có sai sót trong văn hóa ứng xử của một số tình nguyện viên, như tỏ thái độ kiểu "đòi nợ" và thách thức nhà tài trợ. Về tài chính, ông cho biết tài khoản nhận tiền là tài khoản riêng biệt cho thiện nguyện từ năm 2018, tách bạch với chi tiêu cá nhân.

Chi phí vận hành dự án được lấy từ lãi suất tiền gửi chưa giải ngân và nguồn tài trợ riêng từ các mạnh thường quân cho công tác tổ chức. Về nghi vấn trùng mã, ông Trung khẳng định, trước ngày 6/12 chưa từng ghi nhận trường hợp này và đang rà soát lại toàn bộ dữ liệu để có câu trả lời xác đáng.

Phạm Dự