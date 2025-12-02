Cục Bưu điện Trung ương, đơn vị đặc biệt của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm, chiều 2/12, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Bưu điện Trung ương.

Cục trưởng Nguyễn Hồng Thắng (trái) đại diện Cục Bưu điện Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trao, chiều 2/12/2025. Ảnh: Lưu Quý

Tiền thân từ tổ chức giao liên, vô tuyến điện từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ, phục vụ liên lạc tuyệt mật cho Trung ương Đảng và Chính phủ, Cục được thành lập ngày 17/6/1965.

Đến nay, đây là đơn vị thông tin liên lạc đặc biệt thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật, khẩn cấp; phục vụ thông tin liên lạc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Nguyễn Hồng Thắng điểm lại hành trình 60 năm phát triển, gắn liền với những bước ngoặt quan trọng của đất nước. Trong giai đoạn chiến tranh, Cục bảo đảm liên lạc tuyệt mật từ Trung ương đến chiến trường, trong đó duy trì làn sóng điện đài suốt 12 ngày đêm của chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không"; trực tiếp phục vụ Phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Paris 1972. Trong giai đoạn Covid-19, đây cũng là đơn vị đảm bảo liên lạc ngay trong những buổi chỉ đạo đầu tiên của Trung ương đến các địa phương để chống dịch.

Cục Bưu điện Trung ương cũng gắn liền với sự trưởng thành của bốn hệ thống thông tin đặc biệt tại Việt Nam, gồm Mạng Truyền số liệu chuyên dùng, Mạng điện thoại Hệ đặc biệt, Mạng điện báo Hệ đặc biệt và Mạng bưu chính KT1.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình (thứ hai từ trái sang) tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập của Cục Bưu điện Trung ương, ngày 2/12/2025. Ảnh: Lưu Quý

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự xúc động khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng giao cho Cục Bưu điện Trung ương những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục, ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao và năng lực chuyên môn sâu của họ đã đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

"Một chữ không thể tách rời Cục Bưu điện Trung ương là 'đặc biệt': sứ mệnh đặc biệt, trung thành đặc biệt, con người đặc biệt, kỹ thuật đặc biệt, sáng tạo đặc biệt, và phục vụ đặc biệt", ông nói.

Theo Bộ trưởng, đây cũng là "sự khác biệt căn bản, phẩm chất, linh hồn, lý do tồn tại" của Cục Bưu điện Trung ương so với các đơn vị bưu chính viễn thông dân sự khác, vì vậy cần giữ vững và truyền lại nguyên vẹn cho các thế hệ sau.

Nhấn mạnh bối cảnh Việt Nam xác định phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ trưởng yêu cầu Cục dựa trên bộ ba này để phát triển, để hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập của Cục Bưu điện Trung ương, ngày 2/12/2025. Ảnh: Lưu Quý

Theo ông, Cục Bưu điện Trung ương phải trở thành hạ tầng số dùng chung đặc biệt của hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, phục vụ Đảng, Nhà nước và các cơ quan trọng yếu quốc gia, đảm bảo thông tin tuyệt đối an toàn, bí mật, thông suốt, chủ động trong mọi tình huống. Ngoài ra, với những nội dung mới như công nghệ số, dữ liệu số, hệ thống số, nền tảng số, quy trình số, môi trường số, an toàn số, chính phủ số, Cục cần nhanh chóng làm chủ.

"Với định hướng phát triển dựa trên hai trụ cột vững chắc, con người trung thành, dũng cảm, tận tụy, kỷ luật, nghĩa tình, và công nghệ hiện đại, bảo mật, thông minh, linh hoạt, có tính sống còn cao nhất, tôi tin tưởng Cục Bưu điện Trung ương hoàn toàn đủ năng lực để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mới", Bộ trưởng nói.

Tiếp thu chỉ đạo từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Cục trưởng Nguyễn Hồng Thắng khẳng định sẽ hiện thực hóa thành các nhiệm vụ và hành động với kết quả cụ thể.

