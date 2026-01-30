CUBHCM được vinh danh tại Tech Awards 2025

CUBHCM được vinh danh "Giải pháp tài chính số tối ưu trải nghiệm" cho ứng dụng CUB Vietnam, thuộc hạng mục "Ứng dụng di động tài chính cá nhân thông minh", ngày 8/1.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong việc phát triển nền tảng tài chính số hướng tới trải nghiệm thuận tiện, an toàn và dễ tiếp cận cho người dùng tại Việt Nam. Theo ông VJ Lu, Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TP HCM (CUBHCM), tính năng nổi bật của ứng dụng CUB Vietnam là cung cấp hạn mức tín dụng, cho phép khách hàng đăng ký một lần và giải ngân nhiều lần. Số tiền trong hạn mức được duyệt đến 5 năm, với hạn mức tín dụng tối đa 40 triệu đồng.

Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến, cho phép phê duyệt và giải ngân trong khoảng 5 phút. "Dựa trên tầm nhìn 'Có Cathay cân cả thảy', mục tiêu của chúng tôi là mang đến khả năng tiếp cận tín dụng dễ dàng và tăng cường tài chính toàn diện trong nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam", ông VJ Lu nói.

Ông VJ Lu, Tổng giám đốc và bà Hung Yun Liu Giám đốc Khách hàng cá nhân của ngân hàng tại buổi trao giải Tech Awards. Ảnh: CUBHCM

Ra mắt từ năm 2024, ứng dụng CUB Vietnam là một phần trong chiến lược của Ngân hàng Cathay United Bank (CUB), với tầm nhìn trở thành "Đối tác tài chính tốt nhất tại châu Á". Bằng cách cung cấp các dịch vụ cho vay cá nhân nhanh chóng, an toàn và hoàn toàn kỹ thuật số, ứng dụng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Việt Nam về các giải pháp tài chính hiệu quả. Nền tảng ưu tiên thiết bị di động, loại bỏ các quy trình thẩm định trực tiếp, thủ tục giấy tờ rườm rà nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng.

Bà Hung Yun Liu, Giám đốc Khách hàng cá nhân của CUBHCM, nhấn mạnh từ khi triển khai, ứng dụng ghi nhận mức độ tiếp nhận tích cực từ thị trường. Nền tảng có hơn 850.000 người dùng đăng ký, đạt hơn 5,9 triệu lượt tải xuống. "Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng công nghệ để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của tài chính số trên khắp Đông Nam Á", bà nói.

Năm 2025 cũng đánh dấu 20 năm Cathay United Bank hiện diện tại Việt Nam. Trong suốt giai đoạn này, ngân hàng từng bước mở rộng hoạt động từ mảng ngân hàng doanh nghiệp sang bán lẻ và dịch vụ số, coi Việt Nam là thị trường chiến lược trong định hướng phát triển tại châu Á. Cathay United Bank là thành viên của Cathay Financial Holdings, tập đoàn tài chính có trụ sở tại Đài Loan với hơn 60 năm hoạt động, hiện quản lý hơn 400 tỷ USD tài sản và vận hành gần 1.000 chi nhánh trên toàn châu Á. Tại Việt Nam, ngân hàng duy trì định hướng phát triển dài hạn, tập trung vào đổi mới dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gắn kết với thị trường địa phương.

Hoàng Đan