Cuba xem xét thử nghiệm vaccine cho trẻ dưới hai tuổi

Cuba đang đánh giá khả năng thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 cho trẻ dưới hai tuổi sau kết quả tích cực từ chương trình tiêm chủng diện rộng.

Eduardo Martinez, chủ tịch Tập đoàn dược phẩm sinh học quốc gia Cuba (BioCubaFarma), hồi giữa tuần cho biết giới chức đang xem xét thực hiện thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em dưới hai tuổi với vaccine Covid-19 do nước này tự sản xuất, do mức độ an toàn cao đã được chứng minh trong các thử nghiệm trước đó cũng như chiến dịch tiêm chủng toàn quốc.

Hãng thông tấn nhà nước Prensa Latina cho hay Cuba là nước đầu tiên trên thế giới tiêm chủng cho trẻ em từ 2-18 tuổi với vaccine hai liều Soberana 02 và một liều Soberana Plus do Viện Vaccine Finlay phát triển, với mức độ hiệu quả 91,2%. Kết quả nghiên cứu tiêm vaccine cho trẻ em sẽ sớm được chuyển cho Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Nhà nước (CECMED) để đánh giá.

Y tá chuẩn bị tiêm vaccine Soberana 02 trong đợt thử nghiệm lâm sàng tại Cuba hồi tháng 3. Ảnh: AFP.

Ông Martinez cho biết toàn bộ trẻ em và thanh thiếu niên từ 2-18 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều Soberana 02. Bộ trưởng Y tế Jose Angel Portal Miranda cho biết con số này chiếm 92% trẻ em tại Cuba, trong khi 8% còn lại là trẻ dưới hai tuổi, nhấn mạnh Cuba sẽ là nước đầu tiên trên thế giới nối lại dạy học trực tiếp với toàn bộ học sinh được tiêm chủng vào tháng 11.

Hầu hết trường học tại Cuba đóng cửa từ tháng 3/2020 và học sinh theo dõi các bài học qua truyền hình. Năm học mới của Cuba bắt đầu ngày 6/9 và học sinh nước này phải tiếp tục học từ xa tới khi tất cả trẻ em đủ điều kiện được tiêm vaccine Covid-19.

Cuba là nước đầu tiên tại Mỹ Latinh phát triển vaccine Covid-19 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp, vốn không yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ rất thấp như một số loại vaccine dùng công nghệ ARN thông tin (mRNA) đã được cấp phép khẩn cấp.

Cuba đã ghi nhận 932.768 ca nhiễm và 8.037 ca tử vong, tăng lần lượt 1.946 và 19 trường hợp so với một ngày trước đó.

Thế giới đã ghi nhận 241.049.212 ca nhiễm nCoV và 4.904.799 ca tử vong, tăng lần lượt 338.374 và 5.140, trong khi 216.578.212 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Nga hôm qua ghi nhận thêm 33.208 ca nhiễm và 1.002 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.958.384 và 222.315. Số liệu mới đánh dấu mức tăng kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp về cả ca nhiễm và tử vong từ khi dịch bệnh bùng phát ở Nga, cũng là lần đầu nước này báo cáo hơn 1.000 ca tử vong trong một ngày vì Covid-19.

Nga hiện là vùng dịch thứ năm thế giới và là quốc gia ghi nhận ca tử vong cao nhất ở châu Âu. Việc thiếu các hạn chế nghiêm ngặt được cho là nguyên nhân khiến virus lây lan, dù một số khu vực đã áp dụng check mã QR để ra vào các địa điểm công cộng.

Điện Kremlin trì hoãn tái áp đặt các hạn chế lớn, dù gọi tỷ lệ tiêm chủng của đất nước là thấp đến "không thể chấp nhận" và yêu cầu giới chức phải đảm bảo "nền kinh tế tiếp tục hoạt động". Theo chính phủ Nga, hệ thống y tế của đất nước không bị quá tải và đã sẵn sàng tiếp nhận số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Giới chức thủ đô Moskva, tâm điểm đợt bùng phát dịch bệnh ở Nga, đầu tuần này thông báo sẽ mở hơn 20 điểm xét nghiệm quanh thủ đô để người dân có thể thực hiện xét nghiệm nhanh miễn phí.

Nga phát triển được một số loại vaccine, nhưng giới chức phải đối mặt tình trạng một bộ phận người dân hoài nghi vaccine.

Campuchia ghi nhận 116.407 ca nhiễm và 2.634 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 267 và 24 ca.

Giới chức y tế cho biết gần 1,86 triệu trẻ em 6-12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, đạt 97,98% kế hoạch sau gần một tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng ở độ tuổi này.

Campuchia đang triển khai đồng thời 5 chương trình tiêm chủng cho người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên, đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 91% dân số, tương đương 14,5 triệu người.

Vũ Anh (Theo Prensa Latina, Reuters)