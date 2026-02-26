Cuba tuyên bố kiên quyết tự vệ trước 'hành động khủng bố'

Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định Cuba sẽ hành động cứng rắn trước "mọi hành động khủng bố và đánh thuê", sau vụ bắn hạ nhóm người xâm nhập lãnh hải.

"Cuba không tấn công hay đe dọa nước khác. Chúng tôi sẽ tự vệ với lòng quyết tâm, sự cứng rắn trước mọi hành động khủng bố và lính đánh thuê nhằm vào chủ quyền và ổn định quốc gia. Đây là điều đã được khẳng định nhiều lần và sẽ tiếp tục được nhắc lại", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X hôm nay.

Hãng thông tấn Granma cùng ngày dẫn thông cáo từ Bộ Nội vụ Cuba, công bố danh tính 7 nghi phạm trong nhóm 10 người mang vũ khí âm mưu xâm nhập Cuba và nổ súng vào tổ biên phòng tuần tra phía đông bắc kênh El Pino thuộc huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara hôm 25/2.

6 nghi phạm bị bắt gồm Amijail Sanchez Gonzalez, Leordan Enrique Cruz Gomez, Conrado Galindo Sariol, Jose Manuel Rodriguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara và Roberto Azcorra Consuegra. Một nghi phạm thiệt mạng tên Michel Ortega Casanova, trong khi ba người còn lại chưa được xác minh danh tính.

Tàu tuần tra của biên phòng Cuba. Ảnh: Cubadebate

"Những người bị bắt khai rằng họ có ý định tiến hành cuộc xâm nhập với mục đích khủng bố", Bộ Nội vụ Cuba cho hay, thêm rằng chỉ huy tàu tuần tra Cuba đã bị thương trong vụ nổ súng.

Phương tiện nhóm nghi phạm sử dụng là xuồng cao tốc mang số đăng ký FL7726SH thuộc bang Florida của Mỹ. Biên phòng Cuba đã vô hiệu hóa phương tiện, bắn hạ 4 nghi phạm và bắt giữ 6 người, thu nhiều loại vũ khí và trang bị gồm súng trường tấn công, súng ngắn, bom xăng, áo chống đạn, kính ngắm và trang phục ngụy trang.

Bộ Nội vụ Cuba xác định tất cả những nghi phạm liên quan sự việc là "người Cuba sống tại Mỹ và đa số có lý lịch hoạt động tội phạm, bạo lực".

Amijail Sanchez Gonzalez và Leordan Enrique Cruz Gomez nằm trong danh sách các cá nhân, tổ chức bị điều tra hình sự và bị truy nã theo Nghị quyết 1373 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, luật quốc tế và luật pháp Cuba, với cáo buộc "thúc đẩy, lên kế hoạch, tổ chức, tài trợ, hỗ trợ hoặc thực hiện hành vi khủng bố".

Ngoài nhóm trên tàu, giới chức Cuba nói đã bắt thêm một nghi can trên lãnh thổ nước này là Duniel Hernandez Santos, người bị nghi là "được phái đến từ Mỹ" để đón tiếp nhóm xâm nhập. Bộ Nội vụ Cuba cho biết người này đã thừa nhận hành vi và quá trình điều tra đang tiếp tục.

Vị trí nơi xảy ra đấu súng. Nguồn: Bộ Nội vụ Cuba

Vụ đụng độ diễn ra trong lúc quan hệ Cuba - Mỹ gia tăng căng thẳng. Washington đã chặn gần như toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới quốc đảo vùng Caribe, gây thiếu hụt nhiên liệu, ảnh hưởng tới giao thông và đe dọa an ninh năng lượng Cuba. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đảm bảo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/2 khẳng định vụ nổ súng ngoài khơi Cuba "không phải chiến dịch của Mỹ" và không liên quan đến nhân sự chính phủ. Ông tiết lộ giới chức Cuba đã thông báo cho Mỹ về sự việc và Đại sứ quán Mỹ tại Havana sẽ tìm cách xác minh thông tin.

Chính phủ Cuba đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng xuồng cao tốc từ Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh hải nước này. Bang Florida chỉ cách Cuba khoảng 160 km.

Thanh Danh (Theo Granma, Reuters)