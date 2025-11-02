Cuba truy tố cựu bộ trưởng kinh tế tội gián điệp

Công tố viên Cuba cáo buộc cựu bộ trưởng kinh tế Alejandro Gil về tội gián điệp cùng nhiều tội danh khác gồm hối lộ, tham ô, trốn thuế.

Văn phòng Viện kiểm soát Tối cao Cuba ngày 31/10 thông báo hoàn tất cuộc điều tra kéo dài gần hai năm đối với ông Alejandro Gil, 61 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba từ năm 2019 đến khi bị miễn nhiệm vào tháng 2/2024, cùng một số bị cáo khác không được nêu tên.

Ông Gil và các bị cáo bị truy tố tội gián điệp và các "hành vi gây tổn hại hoạt động kinh tế", trong đó có các tội danh tham nhũng, hối lộ, làm giả tài liệu công, trốn thuế, lạm dụng chức vụ, rửa tiền, vi phạm quy định bảo vệ tài liệu mật, trộm cắp, làm hư hỏng tài liệu, vật phẩm do chính quyền quản lý. Ông Gil chưa đưa ra phản hồi công khai nào về các cáo buộc.

Cuba không nêu thông tin chi tiết về quốc gia, chính phủ hay cá nhân nào có thể đã hưởng lợi từ các hoạt động gián điệp của ông Gil và các bị cáo. Các công tố viên đã đề nghị các mức án tù khác nhau tùy theo cáo buộc, nhưng chưa nêu thời điểm xét xử.

Ông Alejandro Gil Fernandez trả lời truyền thông năm 2019. Ảnh: AFP

Theo luật hình sự Cuba, các tội danh nêu trên có khung phạt từ 10 năm đến tử hình.

Ông Gil từng dẫn đầu cuộc cải cách tiền tệ lớn ở Cuba năm 2021, nỗ lực thống nhất hệ thống tiền tệ kép, tăng lương, điều chỉnh trợ cấp và các quy định mới cho việc làm tư nhân và hợp tác xã. Tuy nhiên, các chính sách này đã khiến lạm phát tăng vọt, đồng nội tệ mất giá, tác động xấu đến doanh nghiệp nhà nước.

