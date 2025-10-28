Cuba sơ tán 650.000 dân trước bão mạnh nhất năm nay

Cuba tiến hành sơ tán hàng loạt ở miền đông trước khi Melissa, căn bão mạnh nhất hành tinh trong năm nay, đổ bộ.

Gần 259.000 người từ tỉnh Santiago de Cuba, khoảng 69.000 người từ Holguin, 140.000 người từ Guantanamo, 72.000 người từ Las Tunas và 110.000 người từ Granma phải rời nhà, tìm nơi trú ẩn tại nhà người thân quen hoặc các trung tâm sơ tán do bão Melissa, Văn phòng Chủ tịch Cuba thông báo ngày 27/10.

Các Chủ tịch Hội đồng Phòng thủ tỉnh đang triển khai các biện pháp bảo vệ người dân và các nguồn lực thiết yếu, đảm bảo liên lạc, chuẩn bị các trung tâm sơ tán và cơ sở cung ứng lương thực.

Người dân gia cố mái nhà trước bão Melissa ở Santiago de Cuba, Cuba, ngày 27/10. Ảnh: AFP

Bão Melissa mạnh cấp 5, với sức gió 280 km/h, mạnh nhất thế giới từ đầu năm, đang di chuyển trên biển Caribe, áp sát Jamaica và tiến gần Cuba, sau khi khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở Haiti và Cộng hòa Dominica.

Bão dự kiến quét qua miền đông Cuba tối 28/10, di chuyển từ phía nam lên phía bắc trong 12 tiếng.

Giới chức tỉnh Santiago de Cuba thông báo rằng trọng tâm chống bão nằm ở thành phố Guama, nơi bị bão Imelda tàn phá gần đây. Giới chức cũng sẽ theo dõi các hồ chứa Protesta de Baragua và Carlos Manuel de Cespedes.

Đường đi dự kiến của bão Melissa tại Caribe. Đồ họa: NOAA

Tình hình ở Granma diễn biến phức tạp khi nước sông dâng cao, hồ chứa tràn bờ và lũ ven biển do triều cường ban đêm ở vịnh Guacanayabo, ngăn cản quá trình thoát nước tự nhiên, đại phương này phải sơ tán 15% dân số. Tại Guantanamo, 30% dân số trú ẩn tại 108 trung tâm sơ tán.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) đã cảnh báo về "lũ quét thảm khốc, lở đất, gió lớn gây mất điện, mất liên lạc" ở Jamaica, Haiti, Dominica và Cuba do bão Melissa. Cuba có thể ghi nhận lượng mưa tích lũy 25-50 cm từ hôm nay đến ngày mai.

Bão 'mạnh nhất thế giới' càn quét Caribe Mắt bão Melissa nhìn từ vệ tinh ngày 27/10. Video: CSU/CIRA/NOAA

Đức Trung (Theo Ciber Cuba)