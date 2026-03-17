Cuba mất điện toàn quốc

Lưới điện Cuba bị sập trên toàn quốc, đánh dấu lần mất điện diện rộng mới nhất những năm gần đây, khi quốc đảo đối mặt khủng hoảng năng lượng.

"Sự cố ngắt kết nối hoàn toàn khỏi hệ thống điện quốc gia đã xảy ra. Quy trình khôi phục kết nối đang được tiến hành", Tập đoàn Điện lực Quốc gia Cuba (UNE) ngày 16/3 thông báo.

UNE cho hay các nỗ lực khôi phục lưới điện đang được triển khai trên toàn quốc, đồng thời khẳng định không phát hiện lỗi kỹ thuật tại các tổ máy phát điện đang hoạt động vào thời điểm lưới điện bị sập.

Roberto Morales Ojeda, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng Cộng sản Cuba, xác nhận thông tin trên và cho hay các nỗ lực khôi phục lưới điện toàn quốc đang diễn ra. "Chúng tôi tin tưởng vào những người công nhân làm việc quên mình của ngành điện lực", ông Morales Ojeda cho biết.

Miguel, một chủ nhà cho thuê tại khu nghỉ dưỡng biển Varadero, cho biết thành phố này ít bị cắt điện, nhưng lần mất điện này vẫn ảnh hưởng đến khu vực do quy mô quá lớn.

Dayana Machin, cư dân Havana, nói rằng không bất ngờ trước sự cố này do Cuba đang đối mặt khủng hoảng năng lượng vì lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Theo Machin, người dân nên chuẩn bị bếp củi, tấm pin năng lượng mặt trời nếu có thể, dự trữ nước và xăng.

Nhạc sĩ Lazaro Caron cho biết tình trạng mất điện ảnh hưởng tới công việc của bản thân, nhưng thừa nhận rằng "không còn cách nào khác ngoài đối mặt và tiếp tục tiến về phía trước, xem điều gì sẽ xảy ra".

Ánh đèn xe le lói trên đường phố Havana, Cuba ngày 16/3 trong bối cảnh đất nước mất điện hoàn toàn. Ảnh: AFP

Cuba phụ thuộc rất lớn vào dầu mỏ để sản xuất điện. Tuy nhiên, sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/1, Washington kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này, đồng nghĩa nguồn cung dầu tới Cuba cũng bị chấm dứt.

Theo các quan chức Cuba, việc Washington gần như phong tỏa nguồn cung nhiên liệu đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, gây ra các đợt cắt điện luân phiên, thiếu hụt vật tư y tế và ngành du lịch sụt giảm.

Giá nhiên liệu đã tăng vọt, xăng trên thị trường chợ đen có thể lên tới 9 USD/lít, khiến chi phí đổ đầy một bình xăng ôtô có thể vượt 300 USD, cao hơn thu nhập trung bình cả năm của nhiều người dân Cuba.

"Các quan chức trong chính phủ Mỹ chắc hẳn đang rất hài lòng trước những thiệt hại gây ra cho từng gia đình Cuba", Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossío nói về sự cố mất điện hôm 16/3.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cuối tuần trước cho biết trong ba tháng qua, không có lô dầu nào được chuyển tới đảo quốc này. Ông cũng nói rằng Cuba và Mỹ đã tiến hành đối thoại nhằm xác định các vấn đề song phương cần giải quyết.

"Tác động của lệnh phong tỏa rất lớn, thể hiện tàn khốc nhất trong lĩnh vực năng lượng, khiến người dân sống rất khổ", ông nói.

Để đối phó với khủng hoảng năng lượng, chính phủ Cuba đã ban hành các biện pháp khẩn cấp, như rút ngắn giờ học, hoãn sự kiện thể thao và văn hóa lớn, cũng như cắt giảm dịch vụ vận tải. Nhiều bệnh viện công phải cắt giảm dịch vụ khám chữa bệnh, việc bán nhiên liệu tại các trạm xăng do nhà nước quản lý cũng bị hạn chế.

Huyền Lê (Theo Reuters, CNN)