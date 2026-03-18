Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ mất điện toàn quốc

Cuba thông báo đã khôi phục được lưới điện sau sự cố mất điện kéo dài 29 giờ trên toàn quốc, được cho là liên quan việc nguồn cung dầu bị hạn chế.

"Đến nay, tỉnh Granma đã kết nối với Hệ thống Điện Quốc gia, đánh dấu việc toàn bộ các tỉnh trên cả nước đã đấu nối vào lưới điện chung", Tập đoàn Điện lực Quốc gia Cuba (UNE) tối 17/3 (sáng 18/3 giờ Hà Nội) thông báo.

Với thông báo này, Cuba đã chấm dứt tình trạng mất điện toàn quốc kéo dài khoảng 29 giờ qua, khôi phục nguồn điện cho hàng triệu người dân trên quốc đảo. Các quan chức xác nhận nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu lớn nhất quốc gia đã vận hành trở lại, song cảnh báo tình trạng thiếu điện vẫn sẽ kéo dài do sản lượng phát điện không đủ.

UNE ngày 16/3 thông báo lưới điện trên toàn quốc bị sập, nhưng chưa công bố nguyên nhân. Các công nhân tập đoàn này sau đó đã nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để khôi phục hệ thống điện ở các tỉnh.

Báo Granma của Cuba dẫn lời Osvanis Núñez Peña, giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Granma, cho hay các điều kiện thời tiết bất lợi khiến họ chưa thể đấu nối các trạm năng lượng mặt trời vào hệ thống để tránh nguy cơ lưới điện bị sập thêm lần nữa.

"Điều chúng tôi luôn lo sợ là tình trạng mất điện sẽ kéo dài và số thực phẩm ít ỏi còn lại trong tủ lạnh sẽ hỏng mất, vì mọi thứ đều đắt đỏ", bà Olga Suarez, 64 tuổi, cư dân ở Havana, cho biết. "Còn ngoài ra thì chúng tôi đã quen với tình trạng này rồi vì ở đây hầu như lúc nào cũng vậy, đi ngủ và thức dậy mà không có điện".

Thủ đô Havana, Cuba ngày 17/3. Ảnh: AFP

Cuba phụ thuộc rất lớn vào dầu mỏ để sản xuất điện. Tuy nhiên, sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/1, Washington kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này, đồng nghĩa nguồn cung dầu tới Cuba cũng bị chấm dứt. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trước cho biết trong ba tháng qua, không có lô dầu nào được chuyển tới đảo quốc này.

Theo các quan chức Cuba, việc Washington gần như phong tỏa nguồn cung nhiên liệu đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, gây ra các đợt cắt điện luân phiên, thiếu hụt vật tư y tế và ngành du lịch sụt giảm. Ở một số khu vực tại Cuba, tình trạng mất điện lên đến 20 giờ mỗi ngày đã diễn ra thường xuyên.

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel hôm 17/3 chỉ trích những lời đe dọa "gần như hàng ngày" của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào quốc đảo này. "Trong kịch bản tồi tệ nhất, Cuba chắc chắn một điều rằng bất kỳ thế lực gây hấn từ bên ngoài nào cũng sẽ vấp phải sự kháng cự không thể khuất phục", ông Diaz-Canel đăng trên mạng xã hội X.

Lãnh đạo Cuba trước đó nói rằng Cuba và Mỹ đã tiến hành đối thoại nhằm xác định các vấn đề song phương cần giải quyết. Quan chức chính quyền Tổng thống Trump tiết lộ Washington muốn Cuba mở cửa kinh tế trong quá trình đàm phán thỏa thuận song phương.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga hôm 17/3 tuyên bố "không có bất kỳ rào cản nào" đối với các doanh nghiệp Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài muốn đến Cuba.

Cuba đang cần vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh đất nước đối mặt tình trạng mất điện kéo dài, thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm, thuốc men do các lệnh phong tỏa dầu và lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, CBC)