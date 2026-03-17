Cuba dỡ rào cản với doanh nghiệp Mỹ và nhà đầu tư nước ngoài

Phó thủ tướng Cuba cho biết nước này sẵn sàng đón doanh nghiệp Mỹ và nước khác, "mở rộng cửa" với người gốc Cuba đang sống ở nước ngoài tới đầu tư.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước ngày 16/3, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga tuyên bố "không có bất kỳ rào cản nào" đối với các doanh nghiệp Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài muốn đến Cuba.

Người dân Cuba được phép thành lập và vận hành các doanh nghiệp tư nhân kể từ năm 2021, nhưng người Cuba ở nước ngoài thì không.

Ông Perez-Oliva Fraga cho hay với chính sách mới của Cuba, tùy vào quy mô doanh nghiệp, người Cuba sống ở nước ngoài có thể "tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực phát triển của đất nước".

"Chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần rằng cánh cửa của Cuba luôn rộng mở đối với đầu tư từ cộng đồng người Cuba cư trú ở nước ngoài. Khi chúng tôi nói điều đó, chúng tôi không chỉ đề cập đến các dự án nhỏ, mà còn đề cập đến khả năng đầu tư vào các dự án lớn hơn", ông Perez-Oliva Fraga nói.

Người dân đạp xe dọc con đường ven biển trong ngày mất điện ở Havana hôm 16/3. Ảnh: AFP

Ông cho biết Cuba đặc biệt quan tâm đến đầu tư vào nông nghiệp, tương tự cách các công ty Việt Nam đã sản xuất lúa gạo tại Cuba. Các dự án này hoạt động theo cơ chế quyền dụng ích, nghĩa là quyền sở hữu đất đai vẫn thuộc về nhà nước.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng lưu ý rằng luật pháp Mỹ vẫn cấm đầu tư vào Cuba theo các lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhiều năm nay.

Cuba đang cần vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh đất nước đối mặt tình trạng mất điện kéo dài, thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm, thuốc men do các lệnh phong tỏa dầu và lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sự thay đổi chính sách này diễn ra vài ngày sau khi Cuba thông báo bắt đầu đàm phán với Mỹ. Quan chức chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Washington muốn Cuba mở cửa kinh tế trong quá trình đàm phán thỏa thuận song phương.

Ông Trump đã phong tỏa nguồn cung dầu từ Venezuela đến Cuba và đe dọa sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba, khiến kinh tế của quốc đảo thêm khó khăn.

Hồng Hạnh (Theo Reuters, NBC)