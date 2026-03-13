Cuba đã đối thoại với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết giới chức nước này và phía Mỹ gần đây đã thảo luận để giải quyết các khác biệt theo hướng đối thoại.

"Các quan chức Cuba gần đây đã thảo luận với đại diện chính phủ Mỹ. Những cuộc thảo luận này tìm hướng giải quyết các khác biệt song phương còn tồn tại giữa hai quốc gia bằng con đường đối thoại", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 13/3.

Ông Miguel cho biết thêm "các yếu tố quốc tế đã thúc đẩy những cuộc trao đổi này". Ông nhấn mạnh các cuộc thảo luận như vậy đòi hỏi nỗ lực lớn để xúc tiến các giải pháp, đó là lý do cần tìm ra điểm chung để tiến trình này đạt được tiến bộ và "tránh đối đầu".

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại Rio de Janeiro, Brazil, hồi tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Theo Chủ tịch Cuba, các cuộc thảo luận cũng nhằm tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác để đảm bảo an ninh, hòa bình cho cả hai quốc gia và khu vực.

"Trong các cuộc trao đổi này, chúng tôi đã bày tỏ mong muốn tiếp tục tiến trình dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai nước cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của mỗi quốc gia, đồng thời cũng xem xét nguyên tắc có đi có lại theo luật pháp quốc tế", ông Miguel nói.

Trước phát biểu của Chủ tịch Miguel, Cuba và Mỹ có mối quan hệ căng thẳng. Washington đã chặn gần như toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới quốc đảo vùng Caribe, gây thiếu hụt nhiên liệu, ảnh hưởng tới giao thông và đe dọa an ninh năng lượng Cuba. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đảm bảo.

Ngọc Ánh (Theo Prensa Latina, AFP)