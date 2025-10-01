Cuba coi trọng kinh nghiệm của Việt Nam trong cập nhật mô hình kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Cuba đề cao kinh nghiệm của Việt Nam và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez hôm nay đồng chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, theo Bộ Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong suốt chặng đường 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba không ngừng phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba đồng chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba ngày 1/10. Ảnh: TTXVN

Quốc hội hai nước đóng vai trò ngày càng quan trọng, không chỉ là kênh đối ngoại chính trị tin cậy mà còn là lực lượng nòng cốt trong thúc đẩy và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ thông qua củng cố nền tảng chính trị - ngoại giao, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ xúc động, nhắc lại những khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử 65 năm quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Ông nhấn mạnh phiên họp tái khẳng định quyết tâm của Cuba trong tôn trọng các cam kết, thúc đẩy những chính sách cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ thương mại và hợp tác giữa hai nước.

Cuba coi trọng kinh nghiệm của Việt Nam và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế. Với 10 dự án đầu tư tại Cuba, Việt Nam hiện là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với sự hiện diện ngày càng quan trọng và gia tăng tại Khu Phát triển Mariel.

Ông Hernandez khẳng định Cuba ghi nhận vai trò vô giá của Việt Nam trong ủng hộ, hỗ trợ nhân dân Cuba, điều này có ý nghĩa vô cùng lớn giúp nước này ổn định phát triển kinh tế. Ông cũng trân trọng cảm ơn các tổ chức của Việt Nam đã hỗ trợ Cuba trong thời gian qua.

Hai lãnh đạo cùng thống nhất tăng cường tham vấn về xây dựng pháp luật, tạo thuận lợi cho thực hiện các cam kết song phương, phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Cuba, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và ngược lại nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Ánh