Cua-rơ Vĩnh Long thắng chặng áp chót giải xe đạp xuyên Việt

Bến TreNhờ khả năng nước rút tốt, tay đua Nguyễn Nhựt Phát dễ dàng thắng chặng 24 giải xe đạp toàn quốc HTV 2025 trưa 29/4.

Chặng từ Bến Tre đi Tây Ninh dài 172 km không chứng kiến nhiều cuộc tấn công tách tốp. Khi các danh hiệu chung cuộc đã an bài, các đội đua chủ yếu tập trung bảo vệ thành quả. Do đó, hai tay đua không cạnh tranh thứ hạng chung cuộc là Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa (Quân khu 7) và Nguyễn Nhựt Phát (Vĩnh Long) dễ dàng thoát đi sau điểm rút giải thưởng dọc đường đầu tiên mà không bị tốp đông các tay đua mạnh rượt đuổi. Hai cua-rơ này tiếp tục chia nhau chiến thắng ở giải thưởng dọc đường thứ hai và thứ ba. Họ sau đó tạo khoảng cách với tốp sau hơn bốn phút để về đích an toàn.

Với khả năng nước rút tốt hơn, Nguyễn Nhựt Phát đánh bại Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa, giành chiến thắng chặng đầu tiên ở cuộc đua năm nay sau 4 giờ 9 phút 31 giây, tốc độ trung bình 41,6 km/h.

"Hôm nay mục tiêu của tôi là tấn công để săn giải thưởng dọc đường, còn mục tiêu của toàn đội Vĩnh Long là hỗ trợ Nick Kergozou về tìm kiếm chiến thắng chặng vào đúng sinh nhật của cậu ta. Tuy nhiên, khi cách biệt giữa tôi cùng tay đua đi cùng so với tốp đông ngày càng xa nên tôi quyết định cùng nhau về đích cạnh tranh chiến thắng chặng. Tôi rất vui và hạnh phúc khi có được chiến thắng chặng đầu tiên ở Cup xe đạp truyền hình TP HCM", Nhựt Phát nói.

Nhựt Phát (phải) mừng chiến thắng chặng 24 giải xe đạp toàn quốc HTV 2025 trưa 29/4. Ảnh: Phạm Huy

Sau chặng 24, các danh hiệu khác không thay đổi khi Mikhail Fokin (An Giang) giữ Áo Vàng, Nick Kergozou (Vĩnh Long) là Áo Xanh, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) Áo Trắng, Novikov (Bình Dương) Áo Đỏ, Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai) Áo Cam. An Giang nhất đồng đội, thứ nhì là TP HCM và thứ ba là Đồng Nai.

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2025 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2025. Đoàn đua xuất phát từ Tuyên Quang - vùng đất lịch sử gắn liền với khu di tích Tân Trào, đi qua 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 3.000 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Áo Vàng chung cuộc nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Các danh hiệu tiếp theo gồm Áo Cam (100 triệu), Áo Xanh (50 triệu), Áo Đỏ (50 triệu), Áo Trắng (30 triệu). Nhà vô địch đồng đội nhận 100 triệu.

Ngày mai, diễn ra chặng cuối từ Tây Ninh về trước Hội trường Thống nhất, TP HCM, dài 139 km.

Đức Đồng