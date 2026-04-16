Cua-rơ Việt kiều thắng chặng ở giải xe đạp xuyên Việt

Được sự tiếp sức của ngoại binh Moise, tay đua Trần Clement Em bất ngờ giành chiến thắng chặng 13 cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026.

Chặng đua sáng nay, vòng quanh Quy Nhơn (Gia Lai) dài 50 km khởi đầu êm ả, không nhiều biến động. Các tay đua TP HCM vẫn làm chủ đường đua để bảo vệ Áo Vàng cho Yarash, nên họ chỉ để các tay đua không tranh chấp thứ hạng giành các điểm thưởng dọc đường (sprint).

Các tay đua thi đấu chặng 13 cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026, vòng quanh Quy Nhơn (Gia Lai), sáng 15/4.

Nhưng bất ngờ lớn xảy ra ở những vòng cuối khi hai tay đua Nguyễn Hải Đăng (Đồng Tháp) và Trần Clément Em (An Giang) thoát khỏi đám đông ra đi. Trước viễn cảnh này, các tay đua Vĩnh Long tràn lên ráp đội hình để bắt kịp hai tay đua đi đầu cũng như đưa chân sút chủ lực Patterson về rút để tranh nhất chặng và đánh Áo Xanh.

Tuy vậy, kế hoạch của Vĩnh Long bị tay đua TP HCM là Moise phá hỏng. Anh bất ngờ "chen cọc" - thuật ngữ trong xe đạp nói về phá đội hình kéo của đối thủ. Rồi bất ngờ tăng tốc đuổi kịp hai tay đua đi đầu. Không những thế, ngoại binh người Rwanda này "kéo" luôn Trần Clément Em về đích. Các tay đua phía sau bất ngờ với động thái này và dù căng sức hết cỡ nhưng không thể đuổi kịp Trần Clément Em để tay đua người Pháp gốc Việt giành chiến thắng, về nhì Patterson và thứ ba Lê Nguyệt Minh. Thời gian người về đầu 1 giờ 9 phút 46 giây, tốc độ trung bình 43km/h.

Trần Clément Em sinh ngày 27/5/1999 tại Pháp, cố bố mẹ người Việt. Anh được đào tạo xe đạp và thi đấu một số giải đấu tại Pháp cũng như các giải thuộc hệ thống xe đạp thế giới UCI. Tay đua 27 tuổi chưa từng khoác áo các đội tuyển Pháp nên hồi tháng 11/2025, anh đã hoàn tất việc đổi quốc tịch Pháp sang Việt Nam. Dù vậy, trình độ chuyên môn của tay đua này ở mức trung bình, không giỏi về đường đèo hay nước rút nên rất khó để áo tuyển xe đạp Việt Nam dù đã đủ điều kiện.

Chiến thắng chặng hôm nay của anh là một bất ngờ lớn mà ngay chính HLV Lê Thành Liêm của An Giang cũng tỏ rất bất ngờ. Còn Trần Clément Em cho biết: "Xin cảm ơn đội TP HCM đã hỗ trợ tôi. Khi cơ hội đến tôi không thể bỏ lỡ. Tôi chỉ mới đua ở Việt Nam nên rất thích thú và sẽ tận hưởng hết các đường tươi đẹp này".

Do đoàn đua về đích chung, các danh hiệu không đổi. Yarash (TPHCM New Group) tiếp tục mặc Áo Vàng, Áo Xanh vẫn thuộc về Marchuk Dzianis, Áo Cam - cho tay đua Việt Nam hay nhất - về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tương tự là Áo Trắng của tay đua trẻ Trần Trọng Phúc (Đồng Nai), Áo Đỏ - vua leo núi Pierantozzi Lucio (Đồng Nai). TPHCM Vinama vẫn nhất đồng đội.

Trần Clément Em (số đeo 52) về nhất chặng 13 cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026, vòng quanh Quy Nhơn (Gia Lai), sáng 15/4.

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng. Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Ngày mai đoàn đua nghỉ tự do trước khi thi đấu chặng 14 từ Quy Nhơn (Gia Lai) đi dài 94 km, ngày 18/4.

Đức Đồng