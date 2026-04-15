Cua-rơ Thụy Sĩ lần đầu thắng chặng ở giải xe đạp xuyên Việt

Gia LaiChristoph Janssen về nhất với một phút nhanh hơn nhóm bám đuổi ở chặng 12 cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026.

Chặng sáng nay 15/4 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn dài 178km là thử thách khó khăn với các tay đua. Bên cạnh độ dài, dốc liên tiếp thì các tay đua còn phải đạp trong thời tiết nóng, độ ẩm cao, hơi nóng từ mặt đường phả lên và gió ngược.

Học sinh cổ vũ các tay đua chặng 12 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Gia Lai) trưa 15/4.

Vẫn theo chiến thuật bảo vệ Áo Vàng cho Yarash Uladzislau, các tay đua TP HCM New Group và TP HCM Vinama chủ động làm máy kéo, kiểm soát tốc độ. Họ chỉ để nhóm nhỏ các tay đua không cạnh tranh thứ hạng chung cuộc bứt đi đoạt giải thưởng dọc đường (sprint).

Sau nhiều tình huống tấn công, nhóm 8 tay đua tách tốp thành công. Trong nhóm này, Đồng Tháp lợi thế khi có hai thành viên Janssen và Lê Hải Đăng, vì thế họ chủ động làm đầu máy kéo tạo tốc độ cao hướng về các điểm rút sprint. Tại sprint lần lượt Phạm Quốc Thiện (An Giang), Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long) và Lê Hải Đăng (Đồng Tháp) là ba tay đua giành chiến thắng.

Nhóm đi đầu còn có Janssen - cua-rơ Thụy Sĩ rất mạnh khi tăng tốc kéo theo 7 tay đua khác. Nhưng do kém nước rút, ngoại binh này không thể giành giải ở các sprint. Tại sprint 2, Hải Đăng, Văn Pháp và Đặng Thành Được (Hà Nội) chia nhau ba vị trí dẫn đầu. Đến sprint 3, Đặng Thành Được về nhất, còn Quốc Thiện và Hải Đăng lần lượt về nhì, ba.

Cách đích 20 km, Janssen bắt đầu tách nhóm đông. Nhận thấy bất lợi, vào 8 km cuối, đội Vĩnh Long lắp đội hình, chủ động kéo nhóm đông phía sau rượt đuổi Janssen. Nhưng trong một ngày thi đấu bùng nổ, ngoại binh người Thụy Sĩ không để đám đông bắt kịp về ung dung về đích một mình, giành chiến thắng tại đất võ. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Đồng Tháp ở cuộc đua năm nay.

Chiến thắng ngọt ngào của cua-rơ Thụy Sĩ ở giải xe đạp xuyên Việt Màn về đích một mình của Janssen.

Janssen 25 tuổi, đến từ Dürrenroth, Thụy Sĩ. Anh là một trong 13 ngoại binh ở giải lần này. Anh từng thi đấu cho các đội cấp UCI Continental, Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team, WorldTour và ProTeam. Từng đạt hạng 3 chặng Tour of Poyang Lake 2025, hạng 4 cá nhân tính giờ vô địch U23 Thụy Sĩ (U23)...

Do nhóm hai về đích chùm đông sau Janssen một phút, các danh hiệu không đổi. Yarash (TPHCM New Group) tiếp tục mặc Áo Vàng, Áo Xanh vẫn thuộc về Marchuk Dzianis, Áo Cam - cho tay đua Việt Nam hay nhất - về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tương tự là Áo Trắng của tay đua trẻ Trần Trọng Phúc (Đồng Nai), Áo Đỏ - vua leo núi Pierantozzi Lucio (Đồng Nai). TPHCM Vinama vẫn nhất đồng đội.

Jassen một mình về đích chặng 12 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Gia Lai) trưa 15/4.

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng. Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Ngày mai 16/4, diễn ra chặng 13 vòng quanh Quy Nhơn (Gia Lai) dài 50 km.

Đức Đồng