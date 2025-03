Cua-rơ Nguyễn Thị Thật lại thua đối thủ Thái Lan

Bình DươngGần một tháng sau khi thua Jutatip Maneephan ở giải châu Á, Nguyễn Thị Thật không thể phục hận trước cua-rơ Thái Lan này trên chặng đầu giải Biwase Tour of VietNam 2025 trưa nay 7/3.

Biwase Tour of VietNam 2025 đánh dấu cột mốc mới cho xe đạp Việt Nam, bởi đây là giải nữ diễn ra trong nước đầu tiên được Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI) công nhận và đưa vào hệ thống thi đấu chính thức. Ngoài phần thưởng 45 triệu đồng, cua-rơ đoạt Áo Vàng chung cuộc còn nhận 40 điểm thưởng trên bảng thứ bậc thế giới của UCI.

Giải có 20 đội tham dự, trong đó có 15 đội nước ngoài và 5 đội đua mạnh trong cả nước. Tổng cộng 99 tay đua sẽ tranh tài 5 chặng với tổng chiều dài 534 km xuất phát từ Bình Dương sáng nay 7-3 và kết thúc tại Đà Lạt vào ngày 11/3.

Nguyễn Thị Thật (phải) thua Jutatip sau vạch đích chặng một Biwase Tour of VietNam 2025, trưa 7/3 tại Bình Dương. Ảnh: Như Huy

Chặng một, diễn ra trên cung đường từ thành phố Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên và Thuận An với cự ly gần 83 km. Do là cung đường bằng, cuộc cạnh tranh chỉ diễn ra giữa hai tay đua có nước rút tốt châu Á là Jutatip (Thái Lan) và Nguyễn Thị Thật (Lộc Trời An Giang). Hai đội đua Thái Lan và An Giang để 4 tay đua thoát đi với khoảng cách tầm dưới 1 phút. Phải đến khi cách đích khoảng 15 km, đoàn mới bắt lại hình thành nhóm đông về đích.

Màn nước rút gay cấn đúng như chờ đợi, khi Nguyễn Thị Thật và Jutatip phô diễn tài năng ở đích đến. Với sức rướn tốt trong những mét cuối, cua-rơ Thái Lan đã đánh bại Nguyễn Thị Thật để về nhất chặng một, qua đó tạm mặc cả Áo Vàng lẫn Áo Xanh. Trước đó, hôm 15/2, cua-rơ Thái Lan cũng đánh bại Nguyễn Thị Thật ở giải châu Á để giành HC vàng.

Nguyễn Thị Thật (quần vàng) về sau Jutatip chỉ khoảng nửa bánh xe. Ảnh: Biwase Tour of VietNam 2025

Nguyễn Thị Thật sinh năm 1993 tại An Giang. Cô bắt đầu thi đấu đỉnh cao nội dung đường trường ở Cúp Truyền hình An Giang từ 2010, thành tích đầu tiên được là HC đồng SEA Games 27. Sau đó, Thật giành HC bạc Asiad tại Incheon, Hàn Quốc và 5 HC vàng các kì SEA Games năm 2015, 2017, 2019, 2021 và năm 2023. Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của cô tiếp tục thăng hoa với 3 HC vàng giải vô địch đường trường châu Á các năm 2018, 2022, 2023 và 1 HC bạc năm 2024.

Ngày mai 8/3, đoàn đua đấu chặng 2 từ Thủ Dầu Một đi Bình Long và trở về Thủ Dầu Một, dài 151 km.

Đức Đồng