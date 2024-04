Cua-rơ Nga lần thứ hai thắng giải xe đạp xuyên Việt

TP HCMTay đua của Tập đoàn Lộc Trời An Giang Petr Rikunov khẳng định sức mạnh toàn diện khi đoạt Áo Vàng lẫn Áo Xanh chung cuộc giải đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup 2024.

Sáng 30/4, đoàn đua chặng cuối từ Đồng Tháp về TP HCM dài 163 km và được đông đảo người hâm mộ chào đón suốt từ miền Tây về hội trường Thống Nhất. Do cuộc đua tranh danh hiệu đã an bài, các cua-rơ chủ yếu tấn công để tìm kiến chiến thắng chặng. Sau 3 giờ 50 phút 47 giây với tốc độ trung bình 42,377 km/h, tay đua người Estonia Martin Laas của Vĩnh Long rút thắng Lê Nguyệt Minh (TP HCM New Group) và Quàng Văn Cường (Quân khu 7) trước hội trường Thống Nhất TP HCM để giành chiến thắng chặng.

Martin Laas mừng chiến thắng sau khi rút đích về nhất tại hội trường Thống Nhất, TP HCM hôm nay 30/4. Ảnh: Đức Đồng

Tuy vậy, chiến thắng của Laas chỉ mang ý nghĩa danh dự bởi khép lại hành trình 2.700 km từ Bắc vào Nam, tay đua người Nga Petr Rikunov (An Giang) đoạt danh hiệu cao quý nhất cuộc đua - Áo Vàng. Đây là lần thứ hai liên tiếp tay đua 26 tuổi đoạt Áo Vàng.

"Danh hiệu năm nay khó hơn năm trước, khi các đối thủ rất mạnh còn bản thân tôi gặp sự cố ngã xe, chấn thương ở đầu giải. Vì vậy, chiến thắng chung cuộc này rất quý với tôi và cả các đồng đội - những người đã hỗ trợ đắc lực cho tôi trên suốt hành trình", Rikunov nói.

Ở cuộc đua năm nay, Rikunov thắng liên tiếp ba chặng đầu. Sau đó, do gặp sự cố, bị ngã ở chặng bốn từ Hòa Bình và Hà Nội, anh để rơi Áo Vàng vào tay Frolov (TP HCM New Group). Nhưng với sức mạnh toàn diện về nước rút, khả năng leo đèo và cá nhân tính giờ, Rikunov dễ dàng đoạt lại chiếc Áo Vàng danh giá. Anh kết thúc cuộc đua với tổng thời gian 64 giờ 32 phút 8,3 giây, nhanh hơn Timofei 1 phút 15,2 giây và Frolov 2 phút 3,79 giây.

Ngoài ra, Rikunov cũng đoạt Áo Xanh cho vua nước rút với 10 lần thắng chặng và tổng điểm 253. Tân binh Laas về nhì với 16 điểm ít hơn. Trong lần đầu thi đấu ở Việt Nam, cua-rơ Estonia gây ấn tượng mạnh bằng màn nước rút mạnh mẽ tại đích đến. Nhưng do khả năng leo đèo hạn chế, anh chỉ 8 lần thắng chặng và phải xếp sau Rikunov ở cuộc đua tranh danh hiệu này.

Rikunov (áo vàng) mừng chiến thắng cùng tập thể An Giang trưa 30/4. Ảnh: Đức Đồng

Dù không thể cạnh tranh Áo Vàng và Áo Xanh, Frolov cũng khẳng định sức mạnh trên các cung đường đèo như Hải Vân, Khánh Lê, để lần thứ ba liên tiếp đoạt Áo chấm đỏ - vua leo núi với 50 điểm. Anh hơn Rikunov 7 điểm và hơn đồng đội Timofei 16 điểm.

Ở cuộc đua tranh Áo Cam cho tay đua Việt Nam hay nhất, Nguyễn Tấn Hoài của An Giang chiến thắng. "Với tôi, chiếc áo này không khác gì Áo Vàng vì nó giành cho nội binh hay nhất. Tôi rất biết ơn và quý mến sự giúp sức bảo vệ của các đồng đội để chiếm giữ nó", anh nói.

Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) cũng thi đấu xuất sắc để giành Áo Trắng – Tay đua trẻ hay nhất. Đây là lần thứ ba liên tiếp tay đua 19 tuổi giành giải thưởng này. Với phong cách thi đấu năng nổ, đẹp mắt, Xuân Lộc cùng các đồng đội Quân khu 7 còn giành giải phong cách của cuộc đua.

Tập thể Vinama TP HCM đoạt chức vô địch đồng đội. Họ hoàn thành 25 chặng với tổng thời gian 193 giờ 15 phút 17,5 giây - hơn đội xếp thứ nhì An Giang 4 phút 5,8 giây. Đồng Tháp xếp thứ ba chung cuộc với 27 phút 13,82 giây chậm hơn Vinama TP HCM.

Ngay sau cuộc đua, các tay đua Việt Nam lập tức lên máy bay để ra Hà Nội để tham dự Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ khai mạc chiều mai 1/5 tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đức Đồng