Cua-rơ Nga lần thứ hai chiến thắng chặng ở giải xuyên Việt

Tay đua Anton Popov giành chiến thắng chặng 17 vòng quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt tại cuộc đua xe đạp xuyên Việt 2026.

Sau chặng từ Nha Trang vượt đèo lên Đà Lạt, mọi danh hiệu chung cuộc gần như an bài giải tranh Cup Truyền hình HTV. Do đó, chặng đua quanh hồ Xuân Hương thơ mộng sáng 21/4 là cơ hội để các tay đua tranh thứ hạng chặng cũng như tích lũy giây thưởng để chen chân vào top 10 chung cuộc.

Các tay đua thi đấu chặng 17 vòng quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt ở cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026, sáng 21/4. Ảnh: Huy Phạm

Với việc đang nắm giữ ba danh hiệu cao quý là Áo Vàng, Áo Đỏ và Nhất đồng đội, các tay đua của ê-kip TP HCM là Vinama và New Group dàn hàng phía trên để kiểm soát tốc độ, làm chủ cuộc chơi.

Các tay đua không còn khả năng tranh thứ hạng tổng sắp liên tục tấn công tách tốp liên tục. Nỗ lực không ngừng nghỉ giúp Nguyễn Tấn Hoài (Công an TP HCM) thắng giải thưởng dọc đường đầu tiên (sprint1). Lâm Gia Hào (Đồng Tháp) về nhì và Nguyễn Văn Hiếu (Đồng Nai) thứ ba.

Áo Xanh - Vua nước rút Marchuk Dzianis (Đồng Nai) về nhất ở sprin2 sau khi thắng Roman Maikin (An Giang) và Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP HCM) thứ ba.

Sau hai mốc điểm thưởng, bước vào hai vòng cuối, các tay đua Đồng Nai chủ động kéo đoàn đông rượt đuổi tốp đầu để đưa chân rút tốc độ Dzianis về tranh thắng chặng. Tuy nhiên, các đồng đội không đủ hơi kéo để đưa Dzianis vào vị trí thuận lợi để nhấn bàn đạp.

Ngược lại, Anton Popov (Thanh Hóa) chớp thời cơ tốt hơn với các đối thủ để rút thắng Maikin và Pawel Szostka (Quân khu 7) sau 1 giờ 58 giây, tốc độ trung bình 50.19km/h.

Popov mang chiến thắng cho Thanh Hóa ở giải xuyên Việt

Đây là chiến thắng chặng thứ hai của tay đua người Nga mang về cho xe đạp Thanh Hóa, sau lần đầu ở chặng 6. Hai lần đứng trên podium của Popov cũng là cột mốc lịch sử của xe đạp xứ Thanh từ trước tới nay.

"Hôm qua chặng đường đèo đã bào mòn sức lực của chúng tôi nên chặng hôm nay rất khó khăn", Popov chia sẻ sau vạch đích. "Nhưng với sự ủng hộ của người dân, sự giúp đỡ của đồng đội, tôi đã mang về chiến thắng. Xin cảm ơn tất cả vì niềm vui lớn này".

Các danh hiệu không đổi khi Yarash (New Group) giữ Áo Vàng. Moise (Vinama) Áo Đỏ - vua leo núi. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) Áo Cam - tay đua Việt Nam hay nhất. Dzianis mặc Áo Xanh o xanh - vua nước rút. Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) Áo Trắng - tay đua trẻ hay nhất.

Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội, Công an TP HCM hạng nhì và Đồng Nai thứ ba.

Popov mừng chiến thắng chặng 17 vòng quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt ở cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026, sáng 21/4. Ảnh: Huy Phạm

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng. Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Ngày mai 22/4, diễn ra chặng 18 từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) phường Vũng Tàu (TP HCM), dài 166 km.

