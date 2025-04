Quảng BìnhThành viên đội Vĩnh Long Nick Kergozou tiếp tục chứng tỏ sức mạnh nước rút khi thắng chặng 7 giải xe đạp toàn quốc HTV 2025 trưa 10/4.

Chặng 7 - từ Vinh, Nghệ An đi Đồng Hới, Quảng Bình - là chặng dài nhất cuộc đua với 197,5 km. Ngoài cung đường nắng gió miền Trung, các tay đua còn chinh phục đèo Ngang tính điểm Áo Đỏ - vua leo núi. Nhưng do ngọn đèo ngắn, chỉ tính điểm loại ba, các tay đua mạnh về đường đèo chưa lộ diện mà để tay đua Bùi Duy Tùng (Hà Nội) cán đỉnh đèo đầu tiên, tạm mặc Áo Đỏ.

Nick Kergozou mừng chiến thắng chặng 7 HTV Cup 2025 từ Vinh (Nghệ An) đi Đồng Hới (Quảng Bình) trưa 10/4. Ảnh: Phạm Huy

Sau khi vượt qua đèo Ngang hướng về Quảng Bình, đoàn đua hình thành hai nhóm. Nhóm đầu gồm 7 tay đua không có khả năng tranh chấp thứ hạng, bứt phá ra đi nhằm giành điểm dọc đường (Sprint) với phần thắng thuộc về Trần Vương Lộc (Quân đội).

Cách đích 10 km, đoàn đua hình thành nhóm đông về tranh nước rút. Như các chặng trước, ê-kíp Vĩnh Long làm đầu máy để đưa chân rút chủ lực Kergozou vào tranh chấp. Bất chấp sự đeo bám của Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group) và Nguyễn Tấn Hoài (Lộc trời An Giang), tay đua người New Zealand của Vĩnh Long vẫn chứng tỏ sức mạnh để cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng lần thứ ba. Hai người về sau lần lượt là Văn Bình và Tấn Hoài.

Kergozou sinh năm 1996, là tân binh của Vĩnh Long. Tay đua này từng tập luyện và thi đấu xe đạp lòng chảo, nên có khả năng nước rút thần tốc. Anh từng ba lần vô địch thế giới và đoạt HC đồng Olympic Tokyo 2020 nội dung nước rút xe đạp lòng chảo. Tốc độ rút tốt nhất trong xe đạp lòng chảo của cua-rơ New Zealand này là 86,7km/h ở giải xe đạp lòng chảo thế giới 2023. Còn ở nội dung đường trường, Nick có 6 lần mặc Áo Xanh ở các tour thi đấu 2.1, 2.2 của UCI.

Cua-rơ New Zealand thắng chặng thứ ba giải xe đạp xuyên Việt Màn nước rút chặng 7 giải xe đạp toàn quốc HTV 2025

Do đoàn đua về đích theo nhóm đông, cua-rơ người Pháp Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) tiếp tục giữ Áo Vàng, Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long) giữ Áo Trắng cho tay đua trẻ hay nhất. Nick Kergozou (Vĩnh Long) mặc Áo Xanh cho vua nước rút. Đồng Tháp đang dẫn đầu giải đồng đội.

Học sinh tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh chào đón đoàn đua thi đấu chặng 7 từ Vinh (Nghệ An) đi Đồng Hới (Quảng Bình), HTV Cup 2025. Ảnh: Phạm Huy

Giải xe đạp toàn quốc – tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2025 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2025. Đoàn đua xuất phát từ Tuyên Quang - vùng đất lịch sử gắn liền với khu di tích Tân Trào, đi qua 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 3.000 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, với đích đến của cuộc đua là Hội trường Thống Nhất (TP HCM) đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Áo Vàng chung cuộc nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Các danh hiệu tiếp theo gồm Áo Cam (100 triệu), Áo Xanh (50 triệu), Áo Đỏ (50 triệu), Áo Trắng (30 triệu), Cup vô địch đồng đội nhận 100 triệu.

Ngày mai, đoàn đua chặng 8 từ Đồng Hới, Quảng Bình, đi Huế dài 171,5 km.

Đức Đồng