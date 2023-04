Cua-rơ Mông Cổ lần đầu nhất chặng ở giải xuyên Việt

Tiền GiangĐeo bám thông minh và sử dụng nước rút đúng lúc, Baasankhuu (Đồng Nai) thắng chặng 23 Cup Truyền hình TP HCM 2023 trưa 28/4.

Các tay đua thi đấu trên cầu Vàm Cống nối liền Cần Thơ và Đồng Tháp. Ảnh: Hoàng Hùng

Do các danh hiệu chung cuộc gần ngã ngũ, chặng 23 từ An Giang về Tiền Giang dài 130km là cơ hội để các đội chưa có danh hiệu tìm giải thưởng dọc đường và chiến thắng chặng. Vì thế, các cuộc tấn công tách tốp diễn ra liên tục, trong đó Áo Vàng Petr Rikunov của Tập đoàn Lộc trời cũng tham gia ở nhóm đầu khi các ngoại binh như Javier Perez (Nhựa Bình Minh – Bình Dương), Vladislav Duiunov (TP HCM New Group), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) tấn công. Áo Đỏ Igor Frolov (Vinama TP HCM), Áo Cam Nguyễn Thắng (Vinama TP HCM), Áo Trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) cũng có mặt ở nhóm này nhưng sau đó rớt lại.

Tuy nhiên nhóm đi đầu không thể tạo cách biệt, nên dần bị nhóm đông sau bắt kịp. Tại sprint đầu tiên, cua-rơ Trần Lê Minh Tuấn của Vinama TP HCM rút thắng, về nhất, kế sau lần lượt là Nguyễn Văn Bình của TP HCM New Group, và Nguyễn Tấn Hoài của Tập đoàn Lộc trời.

Thêm cuộc tấn công mạnh mẽ giúp chín tay đua thoát đi thành công, tạo thành nhóm đầu mới hướng đến sprint thứ hai. Và Hà Kiều Tấn Đại của Nhựa Bình Minh Bình Dương bứt phá thành công thắng giải thưởng dọc đường này. Về sau lần lượt là Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) và Baasankhuu (Đồng Nai).

Nhóm đi đầu không tranh chấp các danh hiệu chung cuộc, nên các tay đua An Giang chỉ duy trì ở phía sau với khoảng cách trên dưới ba phút. Trong khi đó, chín tay đua đi đầu liên tục tổ chức tấn công để loại bỏ nhau. Và cuối cùng, ngoại binh người Mông Cổ của Đồng Nai Baasankhuu cùng Nguyễn Trúc Xinh của TP HCM New Group thoát đi để hướng về đích.

Hơn 10km cuối, các tay đua đội Đồng Tháp chủ động kéo đoàn đông rượt đuổi để tạo cơ hội tranh thắng chặng cho Trần Tuấn Kiệt, nhưng không thể chen vào cuộc đua song mã giữa Trúc Xinh với Baasankhuu. Tay đua Mông Cổ đã đeo bám quyết liệt Trúc Xinh, trước khi nhấn bàn đạp vượt qua đối thủ ở vạch đích để mang về cho đội Đồng Nai ngôi nhất chặng đầu tiên cuộc đua năm nay. Thời gian chặng 3 giờ 11 phút 55 giây, tốc độ trung bình 40,639km/h.

Baasankhuu mừng chiến thắng trước Trúc Xinh (số 14) trưa 28/4 tại Tiền Giang. Ảnh: Hoàng Hùng

Nhóm đông về đích sau 1 phút 25 giây, nên Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu Ao Vàng lẫn Áo Xanh. Nguyễn Thắng (Vinama TP HCM)tiếp tục đeo Áo Cam cho tay đua Việt Nam ấn tượng. Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7 giữ vững Áo Trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Áo Đỏ vẫn trong tay Igor Frolov (Vinama TP HCM).

Tập đoàn Lộc trời tiếp tục thống trị giải đồng đội, còn Vinama TP HCM và Domesco Đồng Tháp lần lượt đứng kế sau.

Ngày mai 29/4, đoàn đua chặng áp chót từ Tiền Giang đi Tây Ninh dài 134km.

Đức Đồng