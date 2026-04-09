Quảng TrịLần thứ ba thắng chặng, Marchuk Dzianis khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026.

Chặng 7 từ Nghệ An đi Quảng Trị sáng nay 9/4 có lộ trình 197,5 km, là một trong hai chặng dài nhất cuộc đua. Bên cạnh quãng đường, nhiệt độ cao, gió ngược, các tay đua còn vất vả khi chinh phục đèo Ngang dưới cái nắng 39 độ.

Do đèo Ngang chỉ là loại đèo loại ba, không ảnh hưởng đến chiếc Áo Đỏ chung cuộc, nhóm các tay đua yếu đèo tách đoàn đông để chinh phục đỉnh đèo trước. Ở đó, Đặng Thành Được của Hà Nội vượt qua đầu tiên, kiếm thêm 6 điểm, để tạm mặc Áo Đỏ. Về nhì là Lê Thanh Hiếu (Vĩnh Long) và thứ ba Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Đoàn đua chinh phục đèo Ngang ở chặng 7 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Nghệ An đi Quảng Trị, trưa 9/4. Ảnh: Huy Phạm

Sau khi đổ đèo, các tay đua mạnh tấn công quyết liệt, đưa đoàn đua thành nhiều tốp nhỏ, nhưng đều bị các đội đua hợp sức thu hẹp. Khi còn khoảng 30 km cuối, tay đua đang xếp thứ hai bảng Áo Vàng lẫn Áo Xanh là Patrick Patterson (Vĩnh Long) một mình bứt lên dẫn đầu. Tay đua New Zealand này duy trì tốc độ cao hướng về đích, buộc ê-kípĐồng Nai phải ráp đội hình rượt đuổi, hòng bảo vệ Áo Vàng cho Marchuk Dzianis.

Cách đích khoảng 3 km, Patterson bị nhóm đông bắt kịp rồi cùng nhau tung nước rút về đích. Tại đây, với phong độ vượt trội, Dzianis rút thắng Roman Maikin (An Giang) và Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) khi đồng hồ điểm 4 giờ 12 phút 51 giây, đạt tốc độ trung bình 46,87 km/h.

Cua-rơ Belarus không có đối thủ ở giải xe đạp xuyên Việt Màn nước rút về đích chặng 7.

Dzianis sinh năm 2000, từng thi đấu tại Belarus và Trung Quốc. Anh sở trường nước rút và từng thắng chặng ở giải UCI, về thứ 7 chung cuộc giải Trans-Himalaya Cycling Race, top 23 chung cuộc Yellow River Estuary Race (Trung Quốc), thứ tư Grand Prix Velo Erciyes... Đây là lần đầu anh thi đấu tại Việt Nam và khoác áo Đồng Nai. Với chiến thắng thứ ba này, giúp anh giữ chắc Áo Vàng khi hơn người xếp thứ hai Patterson 23 giây.

Dzianis cũng đồng thời tạo cách biệt ở bảng điểm Áo Xanh khi hơn chính Patterson 29 điểm.

Các danh hiệu khác cũng không đổi. Áo Trắng vẫn trong tay Lâm Gia Hào (Đồng Tháp), Áo Cam - cho tay đua Việt Nam hay nhất - thuộc về Nguyễn Văn Nhã (Đồng Nai). Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội.

Dzianis mừng chiến thắng chặng 7 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Nghệ An đi Quảng Trị, trưa 9/4. Ảnh: Huy Phạm

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng.

Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Giải năm nay có số lượng cua-rơ ngoại tăng kỷ lục với 13 tay đua đến từ các nền xe đạp hàng đầu như Nga, Italy, Thụy Sỹ, Belarus, Colombia, Rwanda... Tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng, trong đó Áo Vàng chung cuộc được 200 triệu, Áo Cam 100 triệu, vô địch đồng đội 100 triệu, Áo Xanh - vua nước rút 50 triệu, Áo Đỏ - vua leo núi 50 triệu đồng và Áo Trắng - tay đua trẻ 30 triệu.

Ngày mai 10/4, các tay đua tranh tài chặng 8 từ Đồng Quảng Trị về Huế dài 178 km.

Lộ trình Cup Truyền hình HTV 2026. * Bấm vào ảnh để xem to hơn.

Đức Đồng