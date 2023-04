Cua-rơ 21 tuổi thắng chặng dài nhất giải xe đạp xuyên Việt

Quảng BìnhNguyễn Văn Bình của TP HCM New Group rút thắng ngoại binh Loic Desriac để về nhất chặng bốn Cup Truyền hình TP HCM 2023 trưa 5/4.

Chặng từ Nghệ An đi Quảng Bình có lộ trình dài và khắc nghiệt nhất cuộc đua. Các cua-rơ đạp qua197,4km dưới thời tiết nắng, gió ngược và phải chinh phục đèo Ngang. Khó khăn này dẫn đến việc đoàn đua tách thành nhiều nhóm về đích, trong đó nhóm cuối cùng cán đích sau người về nhất đến 15 phút.

Các em học sinh Hà Tĩnh cổ vũ các tay đua tranh tài chặng bốn sáng 5/4. Ảnh: Hoàng Hùng

Như hai chặng trước, để bảo vệ Áo Vàng và Áo Xanh cho Petr Rikunov, hai ê-kíp An Giang - Tập đoàn Lộc trời và Gạo Hạt ngọc trời - tiếp tục dàn trận, và nhờ đó, những tay đua không ảnh hưởng thứ hạng tấn công thoát đi phía trước. Trần Khánh Duy, từ ê-kíp 620 Châu Thới Vĩnh Long, Phan Tấn Vũ (Gạo Hạt ngọc trời), Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương) lần lượt giành giải thưởng dọc đường (sprint) đầu tiên. Đến sprint thứ hai, vẫn là ba tay đua này giành giải, nhưng Tấn Đài về nhất, Khánh Duy về nhì và Tấn Vũ thứ ba.

Sau120km, nhóm đầu tiên vào đèo Ngang và Phan Hoàng Bảo Tín (Quân đội) tấn công dũng mãnh để cán đỉnh đèo trước tiên, mặc chiếc Áo Đỏ đầu tiên của giải. Người về nhì leo đèo là Phan Công Hiếu (Kenda Đồng Nai), Trần Khánh Duy về thứ ba.

Sau khi đổ đèo, các tay đua TP HCM gồm TP HCM Vinama và TP HCM New Group chủ động tấn công kéo theo một số tay đua khác để tách tốp đồng thời phá sức của các tay đua An Giang. Sức tấn công liên tục của TP HCM giúp họ mang lại thành quả ban đầu, khi loại bỏ được Trần Tuấn Kiệt - tay đua thắng hai chặng trước đó bị tụt lại nhóm cuối. Tại sprint thứ ba, Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) rút thắng Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7), còn Trần Thanh Điền (Vinama TP HCM) về thứ ba.

Các tay đua thi đấu trên đèo Ngang thuộc ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau các giải thưởng dọc đường, đoàn đua hình thành ba tốp, trong đó các tay đua TP HCM liên tục tấn công và Nguyễn Minh Việt (TP HCM Vinama) cùng Nguyễn Trúc Xinh ( TP HCM New Group) thoát đi khi còn cách đích khoảng 20km. Hay cua-rơ cùng một ê-kíp này đồng lòng thay phiên nhau tạo tốc độ và giữ khoảng cách với nhóm sau trong tầm 20 giây để hướng về đích.

Do Trần Tuấn Kiệt bị tụt lại nhóm cuối, Đồng Tháp không mặn mà tăng tốc độ còn An Giang cũng đã bị bào mòn thể lực, nên không thể đưa được các vua nước rút như Roman Maikin, Nguyễn Tấn Hoài về tranh nước rút. Ngược lại, các nỗ lực của TP HCM được đền đáp khi Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group) nhấn bàn đạp vượt qua Loic Desriac (Đồng Tháp) trong tích tắc để lần đầu thắng chặng. Người về thứ ba là Nguyễn Trúc Xinh. Tổng thời gian của chặng 4 giờ 44 phút 11 giây, tốc độ trung bình 41,593km/h.

"Tôi rất vui khi giành chiến thắng ở chặng đua dài nhất Cup Truyền hình. Tôi đã cố gắng lướt qua được đèo Ngang để về đích chung tốp đầu và thắng chặng", Văn Bình chia sẻ. "Cảm ơn các đồng đội đã phá sức đối thủ để tôi có được cơ hội này. Đây là chiến thắng của cả tập thể xe đạp TP HCM, giúp chúng tôi giải tỏa áp lực sau những chặng vừa qua".

Nguyễn Văn Bình mừng chiến thắng chặng tại Quảng Bình trưa 5/4. Ảnh: Đức Đồng

Với ngôi nhất chặng, Nguyễn Văn Bình kiếm thêm 15 điểm để có tổng cộng 33 điểm, vào nhóm tranh chấp Áo Xanh với Petr Rikunov (35 điểm) cùng Trần Tuấn Kiệt (33 điểm), Nguyễn Tấn Hoài (31 điểm).

Sau chặng bốn Petr Rikunov vẫn mặc Áo Xanh và Áo Vàng, tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) mặc Áo Trắng tay đua trẻ hay nhất. Cua-rơ này cũng giữ Áo Cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất.

Ở giải đồng đội, Domesco Đồng Tháp đang dẫn đầu, Tập đoàn Lộc trời và Quân khu 7 lần lượt đứng hai vị trí kế sau.

Ngày mai 6/4, giải đua chặng năm từ Quảng Bình đi Huế dài 162,5km.

Đức Đồng