'Cua quỷ' chứa độc tố thần kinh khiến nữ vlogger tử vong

PhilippinesEmma Amit, vlogger ẩm thực nổi tiếng, trúng độc tố cực mạnh và qua đời 2 ngày sau khi ăn loài cua mặt quỷ chứa độc tố thần kinh khi quay clip đăng mạng xã hội.

Giới chức Philippines cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân thận trọng sau vụ việc một người có tầm ảnh hưởng trong mảng ẩm thực tử vong do ăn loài giáp xác cực độc có tên gọi là "cua quỷ", theo NY Post ngày 12/2.

Vlogger tử vong sau khi ăn 'cua quỷ' để quay video Video: Emma Amit

Cụ thể, hôm 4/2, Amit, 51 tuổi, cùng bạn bè đã bắt hải sản tại một khu rừng ngập mặn gần nhà. Trong video, bà Amit ăn ốc biển nấu nước cốt dừa và nhiều loại hải sản khác, bao gồm cả "cua quỷ" có màu sắc sặc sỡ. Chỉ một ngày sau khi ăn, người phụ nữ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nặng, sức khỏe chuyển biến xấu nhanh chóng. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, môi tím tái và co giật dữ dội. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, Amit vẫn không qua khỏi và tử vong hai ngày sau đó. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân cái chết là chất độc tố trong loại cua trên.

Ông Laddy Gemang, trưởng làng Luzviminda, cho biết cán bộ địa phương đã tìm thấy nhiều vỏ "cua quỷ" trong thùng rác tại nhà Amit. Theo đại diện Viện Sinh học Smithsonian, cua mặt quỷ thường sinh sống tại các rạn san hô quanh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Loài giáp xác này chứa một "hỗn hợp" độc tố thần kinh chết người gồm saxitoxin và tetrodotoxin, tương tự trong cá nóc. Cơ quan này cảnh báo thực khách tuyệt đối không ăn loài cua này, bởi dù có bề ngoài "bắt mắt" nhưng chúng có thể tước đoạt mạng sống con người chỉ trong vài giờ.

Trong video đang lan truyền mạnh mẽ, bà Amit được nhìn thấy ăn nhiều hải sản. Ảnh: Gulf News

Ông Gemang bày tỏ sự khó hiểu trước cái chết của bà Amit, bởi bà và chồng đều là những ngư dân dày dạn kinh nghiệm, am hiểu về biển cả. "Đây là một sự việc hết sức đau lòng, đáng lẽ họ phải biết rõ về mối nguy hiểm này. Là những người gắn bó với biển cả, tôi tin chắc họ thừa hiểu cua quỷ độc đến mức nào. Tại sao bà ấy vẫn ăn? Đó là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng thắc mắc", ông Gemang nói.

Trước vụ việc này, chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân không ăn các loại sinh vật biển có độc. "Tôi kêu gọi người dân Puerto Princesa phải nâng cao cảnh giác gấp đôi", ông Gemang nhấn mạnh. "Đừng ăn loại cua quỷ nguy hiểm này vì chúng đã cướp đi hai mạng người tại thị trấn của chúng ta. Đừng đánh cược mạng sống của chính mình".

Hiện các cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của những người bạn đã đi cùng Amit để kịp thời phát hiện các triệu chứng ngộ độc. Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng địa phương, khiến bạn bè và người thân của Amit không khỏi bàng hoàng. Bà Beverly Villanueva, một người bạn của nạn nhân, chia sẻ rằng sự ra đi của Amit là một "cú sốc quá lớn và đột ngột".

Loài cua quỷ chứa một "hỗn hợp" độc tố thần kinh chết người. Ảnh: Facebook/Luzviminsa Satellite Clinic

Bình Minh (Theo NY Post)