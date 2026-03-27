Cửa ôtô mở xô ngã người đi xe máy

TP HCMCửa sau bên lái của chiếc xe taxi công nghệ bật mở xô một người đi xe máy ngã sấp xuống đường hôm 26/3 tại Huỳnh Thúc Kháng.

Tình huống giao thông: Đường đông xe, chiếc xe taxi dừng giữa đường. Cửa bên lái phía sau bất ngờ bật mở ngay khi một người đàn ông đi xe máy tới. Cánh cửa ôtô xô người đàn ông đi xe máy ngã sấp xuống đường.

Mở cửa xe xô ngã người đi xe máy

Kỹ năng lái xe: Trước khi mở cửa, tài xế và những người trên xe cần phải quan sát phía trước, sau và bên hông. Bước thực hiện đầu tiên là mở hé cửa khoảng 15 cm và quan sát kỹ để đảm bảo không có người hoặc phương tiện nào đang tới gần. Nếu thấy an toàn, tiếp tục mở cửa chậm để di chuyển ra ngoài.

Theo Nghị định 168/2024, tài xế mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, tài xế không được dừng đỗ xe bừa bãi gây cản trở giao thông. Khi dừng, không được cách lề đường quá 25 cm, và chỉ dừng ở nơi được phép. Trong tình huống này tài xế đã dừng xe ở ngay khúc cua, tiềm ẩn va chạm rất cao.

Nguyên Vũ