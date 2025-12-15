Cửa ôtô mở trúng người đi xe máy nghe điện thoại

Nghệ AnNgười đàn ông vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại thì bất ngờ cửa ôtô đang đỗ bên đường bật mở, hôm 14/12 tại Lý Thường Kiệt.

Đi xe máy nghe điện thoại, người đàn ông bị cửa ôtô bật mở xô ngã Video: CTV

Tình huống giao thông: Người đàn ông vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại sát làn đường bên phải, nơi nhiều ôtô dừng đỗ. Bất ngờ cửa xe mở toang, đẩy xe máy lăn ra đường. May mắn người đàn ông đi xe máy không bị ngã.

Kỹ năng lái xe: Nếu vừa lái xe vừa nghe điện thoại, người lái sẽ không thể quan sát đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người khác. Nghị định 168/2024 quy định người đi xe máy sử dụng điện thoại sẽ bị phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng và trừ 4 điểm trên GPLX. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Đặc biệt, trước khi mở cửa, tài xế và những người trên xe cần phải quan sát phía trước, sau và bên hông. Bước thực hiện đầu tiên là mở hé cửa khoảng 15 cm và quan sát kỹ để đảm bảo không có người hoặc phương tiện nào đang tới gần. Nếu thấy an toàn, tiếp tục mở cửa chậm để di chuyển ra ngoài. Nghị định 168/2024, người mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng.

Nguyên Vũ