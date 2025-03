Cửa ôtô mở hất văng người đi xe máy vào ôtô khác

Hà NộiCửa sau bên phụ của chiếc xe sang bật mở khiến nam thanh niên đi xe máy ngã lăn ra đường, hôm 8/3 tại Phan Đình Phùng.

Mở cửa xe ẩu gây tai nạn cho người đi xe máy Video: Hà Giang

Tình huống giao thông: Đường một chiều đông xe, chiếc xe màu trắng đỗ sát lề đường bên trái bất ngờ bật mở cửa sau khi xe máy đang đi tới. Cánh cửa đẩy nam thanh niên lái xe máy ngã vào ôtô bên cạnh. May mắn nạn nhân không bị văng vào gầm ôtô và có thể tự đứng dậy.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép dừng, đỗ xe tùy tiện gây cản trở giao thông. Đặc biệt, trước khi mở cửa, người trên xe phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở. Cách mở an toàn là mở hé 10-15 cm quan sát, sau đó mới mở hết để bước ra. Ngoài ra, không nên đi ra và mở cửa bên hướng ra lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và người đi đường khác.

Theo Nghị định 168/2024, người mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng. Cũng theo Nghị định này, lỗi dừng xe bên trái đường một chiều phạt tiền 2-3 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ