Cửa ngõ TP HCM ùn ứ, Hà Nội thông thoáng trước nghỉ lễ

Lúc 15h, đông nghịt người, xe đổ về cửa ngõ miền Tây, TP HCM khiến giao thông nơi đây ùn ứ hơn 5 km. Tại khu vực vòng xoay An Lạc, dòng xe nhích từng chút một.
Cuối tháng 4 có hai kỳ nghỉ lễ gần nhau gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (3 ngày, từ 25/4 đến 27/4) và dịp 30/4-1/5 (4 ngày, từ 30/4 đến 3/5). Xen giữa hai kỳ nghỉ lễ là hai ngày làm việc bình thường (ngày 28 và 29/4).
Cách quốc lộ 1A khoảng 2 km, khu vực cầu Chợ Đệm cũng đông xe đổ về. Đây là một trong những tuyến đường được nhiều người lựa chọn để tránh ùn tắc tại cửa ngõ miền Tây.
Tại nút giao An Phú - cửa ngõ phía Đông lúc 17h không quá đông xe. Một vài thời điểm ùn tắc cục bộ, nhất là đoạn trên đường Mai Chí Thọ.
Trong khi đó, khu vực cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây khá thông thoáng.
Tại Hà Nội lúc 16h, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao, hàng nghìn người, xe nối dài trên đường Vành đai 3, tuy nhiên chỉ ùn tắc cục bộ.
Đường Ngọc Hồi hướng về quốc lộ 1A, dòng phương tiện dồn về chật cứng tại nút giao với ngõ 15 Ngọc Hồi nhưng sau đó tiếp tục di chuyển thuận lợi rời nội đô.
Tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thời điểm 17h30, dòng xe khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi.
Thanh Tùng - Quỳnh Trần - Thế Bằng