Cửa ngõ TP HCM ùn tắc 5 km sau tai nạn

Hai xe tải va chạm rồi lật chắn ngang quốc lộ 1, tuyến đường nối giữa Bình Dương cũ và TP HCM ùn tắc kéo dài 5 km.

Khoảng 8h, hai xe tải 5 tấn chạy trên quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về vòng xoay An Sương. Khi gần đến chợ Tam Bình, phường Tam Bình, hai ôtô bất ngờ va chạm. Một chiếc bị lật chắn ngang đẩy các dải phân cách bêtông văng xa, ôtô còn lại hư hỏng phần đầu. Tài xế không bị thương sau tai nạn.

Lực lượng chức năng phong toả làn đường, xử lý xe tải lật ngang trên quốc lộ 1

Các xe gặp nạn chắn ngang đường gây ùn tắc kéo dài từ khu vực cầu vượt Linh Xuân đổ về miền Tây. Do tuyến đường này đông xe tải, container chở hàng vào chợ đầu mối Thủ Đức nên khó khăn cho tài xế. Hàng nghìn ôtô nối đuôi nhau chôn chân trên đường trong hơn hai giờ. Xe máy phải len lỏi giữa các khoảng trống giữa các ôtô, leo lên vỉa hè để di chuyển.

CSGT sau đó đến ghi nhận hiện trường, di dời xe gặp nạn. Đến 10h, các xe đã di chuyển chậm qua khu vực.

Tuyến quốc lộ 1 nối Bình Dương cũ và TP HCM ùn tắc kéo dài hơn hai giờ sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Quốc lộ 1 qua TP HCM chia làm ba đoạn. Đoạn một dài 21 km, từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến ngã tư An Sương. Đoạn hai từ An Sương đến An Lạc, dài hơn 14 km. Đoạn ba từ An Lạc đến ranh Long An dài 9,4 km. Ba đoạn này được đổi tên thành Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu từ cuối năm 2024.

Đình Văn