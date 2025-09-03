Cửa ngõ phía đông TP HCM ùn tắc 3 km

Sáng 3/9, hàng nghìn ôtô, xe máy nối đuôi nhau từ quốc lộ 13 đến cầu Bình Triệu 2, gây ùn tắc hơn 3 km trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ.

Từ 6h30, lưu lượng xe đổ về trung tâm thành phố qua cầu Bình Triệu 2 tăng nhanh, đặc biệt vào giờ đi học, đi làm. Ôtô nhích từng chút từ đoạn giao quốc lộ 13 - đường Hiệp Bình đến chân cầu. Một số người chạy xe máy phải leo vỉa hè để tìm lối thoát.

Dòng xe kéo dài trên quốc lộ 13 đến cầu Bình Triệu 2, đây là tuyến đường chính từ ngõ phía đông về trung tâm TP HCM. Ảnh: Đình Văn

Lượng xe lớn cộng với việc lối lên cầu Bình Triệu 2 để về đường Đinh Bộ Lĩnh bị thu hẹp để mở thêm làn đường ngược chiều do cấm ôtô ở cầu Bình Triệu 1 đã tạo "nút cổ chai" khiến người dân phải chật vật khi lưu thông. Để giảm ùn tắc, CSGT đã chia thành nhiều tổ phân luồng từ xa tại quốc lộ 13, lối xe cầu Bình Triệu 1 và xung quanh vòng xoay dưới dạ cầu Bình Lợi.

Lái xe máy đi làm từ nhà ở đường Gò Dưa về quận 1 cũ, chị Lan Anh cho biết sáng nay phải mất gấp đôi thời gian đi lại so với thông thường. Từ lúc cầu Bình Triệu bắt đầu rào chắn để sửa, chị gặp khó khăn cả chiều đi và về ở hai giờ cao điểm sáng tối. "Xe đông, ùn tắc lại hít nhiều khói bụi cũng rất mệt mỏi", chị nói.

Cầu Bình Triệu 2 bị rào chắn để mở thêm làn cho ôtô đi từ bến xe miền Đông cũ ra đường Phạm Văn Đồng tạo thành nút cổ chai. Ảnh: Đình Văn

Từ khi cầu Bình Triệu 1 cấm ôtô để sửa chữa hôm 26/8, các đường nối với cầu này là quốc lộ 13, đại Phạm Văn Đồng và cầu Bình Lợi thường xảy ra ùn tắc kéo dài. Tuyến này thường có lưu lượng xe đông do người dân từ cửa ngõ phía đông vào trung tâm thành phố đi làm thông qua cầu Bình Triệu.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn, nằm trên trục quốc lộ 13, kết nối từ Bình Dương, Thủ Đức vào trung tâm, bến xe miền Đông cũ. Cầu Bình Triệu 1 xây trước năm 1975, tĩnh không thấp, không đảm bảo cho tàu lớn qua lại.

Nhiều xe máy chạy xe vỉa hè đường dẫn lên cầu Bình Triệu 2 để thoát ùn tắc. Ảnh: Đình Văn

Đầu năm nay, dự án nâng tĩnh không cầu triển khai, tổng vốn 133 tỷ đồng, dự kiến thời gian hoàn thành sau 8 tháng. Sau một thời gian thi công, từ chiều 2/9, cầu chỉ cho phép xe máy chạy, ôtô chuyển qua đi cầu Bình Triệu 2. Phương án cấm ôtô dự kiến kéo dài 3 tháng.

Hướng tuyến cầu Bình Triệu 1 và 2. Đồ họa: Khánh Hoàng

Đình Văn