Cua nặng hơn 1,8 kg xác lập kỷ lục Việt Nam

Con cua nặng hơn 1,8 kg đoạt giải nhất cuộc thi xác lập kỷ lục cua Cà Mau, tối 22/11.

Cua thắng giải thuộc sở hữu Công ty TNHH Dư Thái Bình, nặng 1.820,3 gram, mai rộng 199,7 mm. Trước đó, doanh nghiệp mang đến hội thi ba con cua nặng từ 1,1 kg trở lên để trưng bày. Chủ doanh nghiệp từng đoạt giải cua lớn nhất năm 2022.

Con cua Cà Mau xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam nặng gần 1,9 kg. Ảnh: Chúc Ly

Cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau chủ trì, con đạt giải sẽ được lập hồ sơ đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập cua lớn nhất nước. Theo thể lệ, cua dự thi phải còn sống, nguyên vẹn, sạch, nặng tối thiểu 1,452 kg (bằng trọng lượng cua đạt giải năm 2022). Các hộ nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp, thương lái và cá nhân có cua đạt tiêu chí đều được đăng ký tham gia từ 17/10.

Chủ nhân cua giải nhất nhận thưởng 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu. Anh Đỗ Văn Lam, đại diện Công ty Dư Thái Bình, cho biết vinh dự khi hai lần liên tiếp đạt giải, xem đây là cơ hội quảng bá thương hiệu cua Cà Mau.

Trao giải cho chủ nhân cua đạt giải nhất. Ảnh: Chúc Ly

Con cua hơn 1,8 kg thu hút đông đảo người dân, du khách; nhiều người bất ngờ khi lần đầu thấy con cua lớn như vậy.

Ngày hội cua Cà Mau lần thứ hai năm 2025 diễn ra ngày 16-22/11 với nhiều hoạt động như đua cua, thi cua to nhất, mò cua nhanh nhất, càng cua to nhất, trói cua; trưng bày sản phẩm đặc trưng, công nghệ chế biến cua, tôm.

Cua Cà Mau được xem là loại cua biển ngon nhất nước, thịt ngọt, chắc. Tỉnh có hơn 360.000 ha nuôi cua xen canh tôm, sản lượng hơn 35.000 tấn mỗi năm. Nghề nuôi cua là sinh kế truyền thống, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Chúc Ly