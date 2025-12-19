Cua lông Trung Quốc giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam

Cua lông Trung Quốc, từng là đặc sản xa xỉ, đang được bán đại trà tại Việt Nam với giá giảm sâu do nguồn cung tăng mạnh.

Trước đây, mỗi kg cua lông Trung Quốc có giá khoảng một triệu đồng, nay được bán phổ biến chỉ vài trăm nghìn, thậm chí nhiều đầu mối chuyển sang bán theo con để mở rộng tệp khách. Mặt hàng này hiện xuất hiện khắp chợ truyền thống, cửa hàng hải sản đến các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Khảo sát tại chợ online và các cửa hàng cho thấy, nhiều cửa hàng, chợ online, rao bán cua với giá 350.000-900.000 đồng một kg (năm ngoái, mỗi kg cua lông loại 5-6 con có giá bán phổ biến 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng). Nhiều đầu mối còn chào bán 90.000-100.000 đồng một con, mức hiếm gặp ở các mùa trước.

Cua lông Dương Trừng Hồ được bán tại cửa hàng trên đường Lý Tự Trọng (TP HCM). Ảnh: Trường Trần

Theo các tiểu thương, giá cua lông giảm mạnh chủ yếu do nguồn cung tăng cao. Chị Linh, một người bán hải sản tại phường Tân Thới Hiệp (TP HCM), cho biết lượng cua lông nhập về năm nay cao gấp đôi năm ngoái, khiến nhiều đầu mối phải hạ giá để đẩy nhanh tiêu thụ. Việc bán theo con giúp mặt hàng này dễ tiếp cận nhóm khách thu nhập thấp hơn nên hàng về đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Nguồn cung tăng cũng kéo theo sự phân hóa rõ rệt về chủng loại và mức giá. Ông Khánh, một đầu mối phân phối tại phường Linh Xuân, cho biết cua lông hiện được phân theo cua đực, cái và kích cỡ để bán theo từng phân khúc. Cua đực có giá khoảng 350.000 đồng mỗi kg, trong khi cua cái - loại được ưa chuộng hơn do nhiều gạch - khoảng 580.000 đồng mỗi kg, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá này, cua lông hiện rẻ hơn cua gạch và ghẹ trong nước khoảng 20-25%, từ đó nhanh chóng mở rộng tệp khách hàng trong mùa cao điểm.

Dù mặt bằng giá chung giảm mạnh, giá bán cua lông giữa các kênh phân phối lại chênh lệch đáng kể. Trên chợ mạng, nhiều nơi rao bán cua lông với mức rất thấp, trong khi tại các cửa hàng hải sản cao cấp và siêu thị, cua loại 1 vẫn giữ giá 1,2-1,5 triệu đồng mỗi kg.

Ông Thành, chủ một cửa hàng hải sản tại TP HCM, cho rằng sự chênh lệch này xuất phát từ khác biệt về nguồn nhập. Theo ông, trước đây cua lông chủ yếu được nhập chính ngạch bằng đường hàng không, còn hiện nay xuất hiện nhiều lô hàng đi theo đường tiểu ngạch, đủ loại kích cỡ, kể cả hàng dạt, khiến giá bình quân bị kéo xuống. "Những loại có giá dưới 600.000 đồng mỗi kg phần lớn là cua nhỏ, thuộc hàng loại 2-3", ông nói.

Cùng quan điểm, ông Trần Văn Trường, CEO chuỗi hải sản Hoàng Gia - đơn vị nhập chính ngạch - cho rằng việc Trung Quốc mở rộng nuôi cua lông quy mô lớn khiến mặt hàng này không còn khan hiếm như trước. Ông khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng với các loại cua lông giá quá thấp do nguồn gốc khó kiểm soát, chất lượng không đồng đều. Trên thị trường hiện còn xuất hiện cua da miền Bắc có hình dáng tương tự cua lông, giá chỉ 190.000-250.000 đồng mỗi kg, dễ gây nhầm lẫn.

Diễn biến tại thị trường Việt Nam phản ánh xu hướng chung tại Trung Quốc. Theo Fujian Daily- trang tin địa phương tỉnh Phúc Kiến, giá cua lông sống tại Trung Quốc năm nay thấp hơn cùng kỳ do nguồn cung dồi dào. Cua loại phổ biến được bán khoảng 105.000-200.000 đồng một con, tương đương 500.000 đồng đến một triệu đồng mỗi kg. Riêng cua lông Dương Trừng Hồ, tỉnh Giang Tô - dòng cao cấp được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, vẫn giữ mức giá cao hơn, dao động 880.000 đồng đến 1,23 triệu đồng mỗi kg trong chính vụ. Ở phân khúc bình dân, cua cỡ nhỏ dưới 100 gram mỗi con có giá 75.000-100.000 đồng nhưng rất ít gạch.

Thi Hà