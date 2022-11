Cua lông ngoại đắt đỏ vẫn hút khách

Cua lông Hong Kong, Trung Quốc có giá 1,4 triệu đồng mỗi kg, cao hơn cua đặc sản của Việt Nam 50% vẫn "cháy hàng".

Vốn là đặc sản nổi tiếng chỉ có theo mùa tháng 10-12 ở Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc), cua lông về Việt Nam ngày càng được giới nhà giàu ưa chuộng dù giá tăng mạnh sau đại dịch.

Theo ghi nhận của VnExpress, giá cua lông tại các cửa hàng hải sản ở TP HCM loại 5-6 con một kg là 1,2-1,4 triệu đồng, tăng 20% so với năm ngoái và tăng gấp đôi so với trước dịch. Với những loại có trọng lượng 7-8 con một kg, giá bán một triệu đồng, cao hơn 50% so với cua Cà Mau - đặc sản của Việt Nam (loại 1 giá 500.000-700.000 đồng một kg).

Giá cua lông hiện nay tăng mạnh, nhưng lượng khách đặt hàng vẫn cao. "Tôi nhập hai đợt, mỗi đợt 200 kg đều được khách mua hết trong vài ngày" chị Hoa, chủ cửa hàng ở quận 3 nói.

Tương tư, ông Trần Văn Trường, CEO chuỗi hải sản Hoàng Gia – đơn vị nhập khẩu chính ngạch cua lông - cho biết mỗi đợt nhập gần nửa tấn đều bán hết trong tuần.

Theo chị Hoa, đây là thời điểm cua ngon nhất vụ, giới thượng lưu Trung Quốc săn mua nên hàng xuất chính ngạch sang Việt Nam số lượng rất thấp. Để có những lô hàng cua chính ngạch, sản phẩm phải là hàng loại A có chứng nhận y tế (HC) và chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/0).

Cua lông tại cửa hàng hải sản trên đường nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, quận 7 (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Lý nguyên nhân khiến giá mặt hàng này tăng cao, ông Trần Văn Trường cho rằng do sản lượng đánh bắt bên Trung Quốc giảm mạnh. Với những con cua lông đạt chuẩn để xuất chính ngạch chiếm sản lượng thấp hơn nhiều so với các năm trước. "Trước đây, mỗi đợt cua nhập về số lượng lên tới cả tấn, nay chỉ còn khoảng 300-500 kg", ông Trường nói.

Ngoài ra, theo ông này, tỷ giá USD lên cao, chi phí đầu vào tăng cũng khiến giá cua về Việt Nam tăng mạnh so với trước.

Vì loại cua này đang được ưa chuộng, thị trường vẫn có nhiều sản phẩm kém chất lượng nhập tiểu ngạch hoặc cua da Việt Nam gắn mác "Thượng Hải, Hong Kong" bán với giá cao.

Theo giới buôn, muốn phân biệt cua lông hàng chuẩn nhập khẩu chính ngạch và cua da Việt Nam rất khó vì chúng có hình dạng khá tương đồng. Tuy nhiên, cua Việt có kích cỡ không đồng đều và trọng lượng chỉ dưới 100 gram. Riêng với những sản phẩm xuất tiểu ngạch, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng nên người tiêu dùng cần cẩn trọng để tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Cua lông là đặc sản của Hong Kong, Thượng Hải, được xem là mặt hàng xa xỉ tại đây và hàng năm mang về doanh thu khổng lồ hàng tỷ USD. Hai năm gần đây, dù đại dịch làm ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thương giữa các nước nhưng đặc sản cua lông tại Trung Quốc vẫn liên tục cháy hàng.

Thi Hà