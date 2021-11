Cửa khẩu Nga tắc nghẽn nghiêm trọng

Lượng hàng hóa khổng lồ được vận chuyển trên tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu gây tình trạng tắc nghẽn tại các cửa khẩu quan trọng của Nga.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Nga (RR), số lượng chuyến hàng vận chuyển trong 9 tháng đầu năm 2021 tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các chuyến tàu từ Trung Quốc đến châu Âu tăng 40%, khối lượng tăng mạnh tới 70%. RR cho biết phần lớn khối lượng này là hàng công nghiệp, hóa chất, phương tiện, linh kiện, máy móc và động cơ.

Số lượng chuyến hàng đường sắt bùng nổ tại Nga gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và trình độ lao động. Ảnh: Sam Whelan.

Tình trạng tắc biên diễn ra tại Nga vì giá cả đang cạnh tranh, cùng sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông và logistics, các tuyến đường vận chuyển xuyên quốc gia ngày càng đa dạng.

Trên thực tế, tuyến đường Tơ lụa của Nga được bổ sung thêm nhiều dịch vụ mới trong năm vừa qua, do các doanh nghiệp logistics chuyển sang vận tải hàng không và đường biển.

Patrick Dargel, giám đốc điều hành của Rhenus Korea cho biết: "Vận tải hàng hóa đường sắt tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương dự kiến phát triển khi các giải pháp liên phương thức vượt qua khó khăn về chuỗi cung toàn cầu hiện nay".

Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy số lượng chuyến hàng đường sắt bùng nổ tại Nga gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và trình độ lao động, đồng thời tạo ra sự thiếu hụt máy móc dẫn đến tắc nghẽn và chậm trễ.

"Tình trạng tắc nghẽn đang gia tăng tại Manzhouli và Erenhot, các cửa khẩu chính trên tuyến đường Trung Quốc – Nga. Nguyên nhân chính là do bước vào mùa mua sắm cuối năm cũng như dịp Giáng sinh. Đường sắt là phương thức vận tải chính của Nga", Jacky Yan, người sáng lập New Silk Road Intermodal chia sẻ trên The Loadstar.

Bên cạnh đó, trong một nỗ lực để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn hàng hóa đường sắt ở châu Âu, một nhà ga mới có sức chứa 450.000 teu (9 triệu ft) đã được mở tại vùng Kaliningrad (Nga).

Lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt qua Kaliningrad đã tăng trưởng nhanh chóng, từ 3% ở tuyến Trung Quốc - Châu Âu vào năm 2019 lên 8% vào năm 2020. Trong khi đó, hàng hóa từ trung tâm Nga đến các cảng biển khác của châu Âu và Ba Lan được vận chuyển trên một tuyến đường sắt thay thế đến Malaszewicze (Ba Lan), tạo ra một điểm nóng tắc nghẽn lớn.

Thanh Thư (theo The Load Star)