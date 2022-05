Cửa kháng khuẩn - công nghệ nổi bật trên tủ lạnh Aqua

Cửa tủ lạnh Aqua được hãng trang bị công nghệ kháng khuẩn E.coli và Staphylococcus, đứng yên ở góc 90 độ mang lại sự tiện lợi khi sử dụng.

Nâng cấp về ngoại thất

Không chỉ tập trung vào các công nghệ vận hành bên trong tủ lạnh, thời gian gần đây Aqua liên tục cho thấy tham vọng tạo ra những sản phẩm khác biệt, được hoàn thiện từ bên ngoài lẫn bên trong. Trong đó, hãng tích cực mang đến những thay đổi, áp dụng nhiều công nghệ lên phần "ngoại thất" của tủ lạnh để mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Phần "ngoại thất: trên các dòng tủ lạnh Aqua được hãng chăm chút. Ảnh: Aqua

Những dòng tủ lạnh mới ra mắt thời gian gần đây như AQR-SW541XA đều được trang bị cửa tủ kháng khuẩn E.coli và Staphylococcus. Cửa tủ này có cấu tạo nhiều lớp từ thép, trong đó có lớp kháng khuẩn, chống oxi hóa và bảo vệ bề mặt. Theo đại diện Aqua, với công nghệ này, cửa tủ có thể hạn chế vi khuẩn E.Coli và Staphylococcus bám lên bề mặt.

Với các dòng tủ lạnh thông thường, phần cửa dễ trở thành nơi trú ẩn của vi khuẩn do tiếp xúc trực tiếp với môi trường, tay người. Khi mở cửa, vi khuẩn bám lên tay người dùng sau đó bám trực tiếp vào các loại thức ăn, thực phẩm, tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe. "Việc trang bị cửa tủ kháng khuẩn sẽ giúp người dùng giảm bớt nỗi lo lắng về việc vi khuẩn bám vào thức ăn do lây truyền từ cửa tủ lạnh sang tay người khi mở cửa, giúp cho thực phẩm sạch và an toàn hơn", đại diện Aqua chia sẻ.

Công nghệ cửa kháng khuẩn được trang bị trên nhiều sản phẩm mới của Aqua. Ảnh: Aqua

Cửa tủ các dòng tủ lạnh như AQR-SW541XA đi theo phong cách thiết kế sang trọng với màu đen nhám chủ đạo. Nhờ đó, bề mặt của sản phẩm hạn chế tình trạng bám dấu vân tay, đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian bếp hiện đại, tiết kiệm thời gian vệ sinh, lau chùi tủ. Một số dòng tủ lạnh mới còn được bổ sung bảng điều khiển cảm ứng và ngăn lấy nước ngoài giúp tăng thêm sự tiện lợi cho người dùng.

Điểm đáng chú ý tiếp theo trên các dòng tủ lạnh Aqua là việc hãng thiết kế cửa với khả năng mở 90 độ. Mỗi khi lấy thực phẩm, chị em nội trợ sẽ hạn chế phiền toái vì một tay phải vịn cửa. Chỉ cần kéo nhẹ, cửa mở đến 90 độ sẽ tự động đứng yên để người dùng lấy hoặc sắp xếp thực phẩm. Những khi muốn vệ sinh thiết bị này, người dùng cũng có thể kéo các hộc tủ ra hoàn toàn để chùi rửa. Thiết kế này cũng giúp tiết kiệm không gian trong nhà bếp, đặc biệt là ở các chung cư, vốn có diện tích bếp không quá lớn.

Cải tiến công nghệ lõi và phát triển IoT mới

Đại diện Aqua cho biết, trong năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ Magic Cooling cho các dòng sản phẩm mới. Đây là công nghệ cốt lõi và riêng biệt của Aqua giúp nâng cao tối đa khả năng giữ tươi và làm lạnh thực phẩm, mang đến những bữa ăn ngon và bảo toàn chất dinh dưỡng. Ngoài ra, hãng cũng trang bị thêm những tính năng hướng đến sự tiện lợi cho khách hàng như lấy nước ngoài, làm đá tự động,...

Tủ lạnh Aqua có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của người dùng. Ảnh: Aqua

Ngăn đông mềm đa năng Magic Room với khả năng tùy biến nhiệt độ từ -18 độ C đến 5 độ C sẽ tiếp tục được ứng dụng vào nhiều dòng sản phẩm hơn, mở rộng về dải dung tích sản phẩm để người tiêu dùng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Công nghệ Deo Fresh Pro cũng là điểm nhấn công nghệ của tủ lạnh Aqua trong thời gian tới. Deo Fresh Pro sử dụng phân tử Nano bạc để ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc gây mùi khó chịu, đem lại không gian thông thoáng và sạch sẽ trong ngăn tủ, hạn chế được tình trạng thực phẩm lẫn mùi vào nhau thường gặp khi dùng tủ lạnh.

Đơn vị này cũng khẳng định giá bán của các sản phẩm trong tương lai sẽ phù hợp với từng nhóm đối tượng người tiêu dùng. Thương hiệu điện gia dụng cho biết đang có kế hoạch phát triển thêm dòng sản phẩm thông minh để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của các gia đình Việt.

"Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, Aqua Việt Nam đã và đang làm việc chặt chẽ với các đối tác nghiên cứu để nâng cấp về mặt công nghệ, vật liệu, thiết kế, mang đến sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất với người Việt Nam", đại diện Aqua khẳng định.

Hoài Phương