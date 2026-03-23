Cửa hàng Zara 2.000 m2, tích hợp công nghệ tại Crescent Mall

Chi nhánh mới tọa lạc tại Crescent Mall, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), do đội ngũ Studio kiến trúc Zara thiết kế, nhấn vào chuỗi phòng kết nối liền mạch, trải dài trên hai tầng cùng đầy đủ bộ sưu tập thời trang nam, nữ.
Cấu trúc không gian theo phong cách boutique, hiện đại nhưng sang trọng, kết hợp gỗ, chi tiết kim loại cùng nhiều bề mặt gốm sứ, đá cẩm thạch.
Công nghệ là lời giải cho bài toán mua sắm tối ưu mà thương hiệu theo đuổi. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng linh hoạt của người dùng, Zara Crescent Mall tích hợp tính năng tra cứu tồn kho theo thời gian thực và xác định nhanh vị trí sản phẩm, mang đến trải nghiệm đa kênh liền mạch, kể cả khi tương tác trực tiếp tại cửa hàng hay trên website hoặc ứng dụng Zara.
Công nghệ cũng tham gia vào định hướng phát triển bền vững. Cụ thể, cửa hàng trang bị hệ thống tiết kiệm năng lượng mới nhất như hệ thống sưởi và làm mát, giảm cường độ ánh sáng từ đèn LED. Qua đó, mức năng lượng tiêu thụ được tối ưu hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.
Bên cạnh đó, việc kết nối trực tiếp với nền tảng nội bộ Inergy nhằm giám sát mức tiêu thụ điện và điều hòa, tạo quá trình vận hành nhất quán, vừa đảm bảo công tác quản lý, bảo trì, vừa chủ động xây dựng chiến lược giảm thiểu nhu cầu năng lượng dài hạn.
Đông Vệ
Ảnh: Zara