An GiangCửa hàng đồ gia dụng nằm ven sông ở xã Vĩnh Phong bất ngờ bốc cháy thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong, nhiều người tìm cách thoát thân, trưa 3/3.

Khoảng 11h30, lửa bùng lên từ khu vực chứa hàng cửa tiệm rộng hơn 100 m2 nằm trong khu đông dân cư tại ấp Vĩnh Phước 2. Ông Hải, chủ cửa hàng, phát hiện cháy đã tri hô, cùng người dân xung quanh dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng không thành.

Cửa hàng trong khu dân cư cháy ngùn ngụt Thời điểm ngọn lửa bùng phát. Video: Người dân cung cấp

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy như ống nhựa, sơn, đồ gia dụng, cùng gió mạnh khiến đám cháy nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói cao hàng chục mét, việc chữa cháy gặp khó khăn. Các ghe chở cát neo trên sông Chắc Băng gần đó hỗ trợ bơm nước. Hơn 60 người gồm chính quyền, công an, dân quân và người dân tham gia dập lửa.

Sau khoảng 45 phút, hỏa hoạn được khống chế. Vụ việc không gây thương vong nhưng thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong cửa tiệm, làm cháy xém phần sau một nhà dân liền kề.

Ông Châu Ngọc Cẩn, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong, cho biết khu vực xảy ra cháy gần khu dân cư đông đúc, song nhờ lực lượng tại chỗ và người dân phối hợp kịp thời nên lửa không lan rộng.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân.

An Minh