Cửa hàng ở TP HCM bán 3.000 cá lóc nướng ngày vía Thần Tài

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), gần chục tiệm trên đường Tân Kỳ Tân Quý tất bật nướng cá lóc phục vụ khách trong lễ vía Thần Tài. Ở miền Nam, khi cúng ngoài vàng, hoa quả, thịt heo quay... sẽ không thể thiếu cá nướng.

Khoảng một km con đường này chuyên bán cá lóc nướng từ hơn 20 năm nay. Như thường lệ, hai ngày trước lễ vía, các tiệm lại nhập hàng nghìn con, nướng từ đêm đến sáng.