Cửa hàng ồ ạt xả lỗ đồ chơi Baby Three

Nhiều cửa hàng chấp nhận xả lỗ, giảm giá Baby Three tới 50% để đẩy hàng, trước lo ngại đồ chơi này dính nghi vấn in "đường lưỡi bò".

Chưa đầy một năm sau khi gây sốt, búp bê Baby Three - đồ chơi Trung Quốc theo phong cách blind box (hộp mù) đối mặt làn sóng tẩy chay mạnh tại Việt Nam. Nghi vấn sản phẩm chứa hình ảnh liên quan "đường lưỡi bò" khiến nhiều cửa hàng ồ ạt xả hàng bất chấp thua lỗ, trong khi cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra.

Baby Three, còn gọi là "Bé ba", được thể hiện dưới dạng những nhân vật có khuôn mặt tròn, biểu cảm phong phú và thường được thiết kế theo các chủ đề đa dạng như lễ hội, mùa hoặc sự kiện đặc biệt.

Ngọc Hằng, chủ cửa hàng đồ chơi tại quận 12 (TP HCM), cho biết sức mua Baby Three giảm một nửa sau khi xuất hiện thông tin sản phẩm có hình vẽ nhạy cảm. "Người tiêu dùng đua nhau tẩy chay, tôi buộc phải giảm giá 30-50% để giải phóng hàng tồn. Với hơn 200 hộp phải xả lỗ, tôi mất cả chục triệu đồng, chưa kể chi phí nhập hàng và vận hành", Hằng nói.

Hằng đang bán Baby Three Thỏ thị trấn từ 350.000 đồng một hộp, giảm còn 199.000 đồng. Dòng Baby Three Thỏ MCR mắt ướt chỉ còn 150.000 đồng. Với Baby Three côn trùng giá chỉ 85.000-99.000 đồng một hộp.

Baby Three được một cửa hàng ở quận Gò Vấp (TP HCM) rao bán 250.000 đồng một hộp, rẻ hơn 30% so với trước. Ảnh: Nguyễn Cường

Không chỉ Hằng, nhiều chủ shop khác cũng lao đao. Một cửa hàng trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp (TP HCM) chấp nhận bán lỗ, giảm giá Baby Three xuống còn 100.000-500.000 đồng một hộp.

Đại diện cửa hàng này cho biết, trước đây búp bê này luôn trong tình trạng cháy hàng, giá cao nhưng vẫn có nhiều người săn lùng. Tuy nhiên, sau vài ngày xuất hiện nghi vấn Baby Three in hình "đường lưỡi bò", lượng khách mua giảm mạnh. Dù chủ cửa hàng rao bán khắp các hội nhóm, sản phẩm vẫn "nằm im trên kệ, không ai đoái hoài".

Trên các hội nhóm buôn bán online, việc xả hàng diễn ra rầm rộ. "Trước đây, ai cũng săn lùng Baby Three, giờ bán rẻ cũng ít khách mua", Hồng Trâm - người chuyên bán loại sản phẩm này than thở.

Cơn khủng hoảng bùng lên sau khi streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng) tuyên bố ngừng kinh doanh Baby Three, vì cho rằng thiết kế búp bê này có chi tiết nhạy cảm. Cộng đồng mạng hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chay, khiến nhiều chủ cửa hàng cuống cuồng thanh lý hàng tồn kho.

Trước tình hình này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Chi cục quản lý thị trường địa phương tăng kiểm tra đồ chơi trẻ em liên quan chủ quyền Việt Nam.

Công văn nêu tình trạng một số sản phẩm đồ chơi trẻ em như Baby Three được phản ánh có in hình giống "đường lưỡi bò". Sản phẩm này được kinh doanh theo hình thức truyền thống và trên sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok Shop, Facebook. Trường hợp phát hiện vi phạm, nhà chức trách yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

Búp bê Baby Three được rao bán với giá 50.000 đồng trên các hội nhóm. Ảnh: Hội mua bán Baby Three

Baby Three là thú nhồi bông "blind box", ra mắt từ tháng 5/2024 và nhanh chóng trở thành trào lưu. Sản phẩm có giá từ 100.000 đến vài triệu đồng một hộp. Theo thống kê của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric, chỉ trong 1 tháng (từ 15/10-15/11), người Việt đã chi 8,8 tỷ đồng để mua gần 37.800 búp bê "Bé ba" trên Shopee, TikTok Shop, tăng 105% so với tháng liền trước.

Doanh số Baby Three tại Việt Nam đạt 40,6 tỷ đồng chỉ sau vài tháng, nhưng cơn sốt này có thể nhanh chóng bị dập tắt bởi làn sóng tẩy chay.

Theo Cognitive Market Research, quy mô ngành đồ chơi hộp mù toàn cầu ước tính đạt 14,2 tỷ USD năm nay, với khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng góp 23% doanh thu. Riêng khu vực Đông Nam Á, người tiêu dùng dự kiến chi 226,17 triệu USD năm 2024 và tăng trưởng trung bình 9% mỗi năm đến 2031.

Hồng Châu