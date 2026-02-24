Cửa hàng nội thất ở TP HCM cháy ngùn ngụt

Đám cháy bốc lên từ cửa hàng đồ gỗ nội thất ở phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ) lan sang đường dây điện hạ thế, khiến khu dân cư náo loạn, chiều 24/2.

Khoảng 15h30, khói lửa phát ra từ cửa hàng bán đồ gỗ nội thất rộng khoảng 100 m2 nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, cách ngã tư Thủ Đức hơn một km. Lúc này cửa hàng đang đóng cửa. Đám cháy từ bên trong bùng lên dữ dội lan sang cửa hàng điện thoại bên cạnh và trụ điện hạ thế phía trước nên phát ra nhiều tiếng nổ.

Cửa hàng ở TP HCM ngùn ngụt Khói lửa bao trùm cửa hàng lan sang trụ điện phía trước. Video: Minh Bằng

Các hộ xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Lo ngại cháy lan, nhiều người ở các cửa hàng bán trà sữa, bánh mì lân cận đã chạy ra ngoài.

Hiện trường cửa hàng xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Minh Bằng

Nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. Hoả hoạn được khống chế sau khoảng 30 phút, không xảy ra thương vong, song nhiều tài sản bị thiêu rụi. Mái tôn, khung thép ngôi nhà bị sức nóng uốn cong, đổ sụp.

Cửa hàng xảy ra sự cố nằm cạnh tiệm bánh rộng 200 m2 từng bị cháy hồi đầu tháng 2.

Nguyên nhân đang được điều tra.

Đình Văn