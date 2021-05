Cửa hàng ngừng bán AirTag vì sợ nguy hiểm cho trẻ em

AustraliaMột nhà bán lẻ đã gỡ AirTag khỏi gian hàng do lo ngại pin dễ tháo của thiết bị có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.

Nhiều người dùng tại Australia cho biết, họ không còn tìm thấy AirTag trên các kệ hàng của chuỗi Officeworks. Trên trang bán hàng trực tuyến, đường link dẫn đến sản phẩm AirTag cũng không còn truy cập được, dù trước đó vài ngày, cửa hàng này đã mở bán các thiết bị mới của Apple.

Việc sản phẩm lên kệ rồi âm thầm biến mất trong ít ngày, là một điều bất thường. Khi được hỏi, một nhân viên của cửa hàng này cho biết AirTag bị gỡ khỏi gian hàng do lo ngại về vấn đề an toàn, đặc biệt với trẻ em. Nguyên do là pin của AirTag rất dễ tháo ra và gây nguy hiểm cho trẻ em nếu nuốt phải.

Trong thông báo chính thức, đại diện Officeworks chỉ trả lời rằng "sản phẩm sẽ không được bán cho đến khi có hướng dẫn từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC)".

Trả lời trang Gizmodo sau đó, ACCC không nói về lý do các cửa hàng ngừng bán AirTag. Tuy nhiên, đơn vị này cũng xác nhận một số nguy cơ có thể xảy ra với viên pin trên thiết bị này. "ACCC đã tiếp nhận các báo cáo nêu lên mối lo về việc pin trong AirTag 'dễ tiếp cận'. Nếu nhà cung cấp cảm thấy sản phẩm không an toàn, họ nên tiến hành thu hồi tự nguyện để khuyến cáo người dùng về các rủi ro và cách khắc phục, hoặc phải loại chúng khỏi thị trường", đại diện ACCC nói.

Pin trong AirTag được cho có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Ảnh: 9to5Mac

AirTag sử dụng viên pin dạng đồng xu CR2032, được giới thiệu là có thể cung cấp năng lượng cả năm mới phải thay. Một số thử nghiệm thực tế cho thấy pin này trên AirTag có thể được lấy ra một cách đơn giản, chỉ bằng một thao tác vặn nhẹ.

Tại Australia, mỗi tuần có khoảng 20 trường hợp trẻ em phải cấp cứu vì nuốt phải pin dạng này. Từ năm 2013 đến nay, có ít nhất ba trẻ em thiệt mạng vì nuốt nhấm chúng. Đây được cho là nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng phải thu hồi AirTag, dù sản phẩm mới ra thị trường ít ngày.

Phản hồi với truyền thông, Apple khẳng định sản phẩm "đáp ứng chuẩn an toàn cho trẻ em quốc tế" bao gồm cả Australia, nhờ cơ chế 'hai bước' đẩy và quay thì mới có thể tháo pin. Còn theo các chuyên gia, để có thể lên kệ trở lại, Apple cần tiến hành một số thay đổi, ít nhất là bổ sung cảnh báo trên vỏ cũng như hướng dẫn người dùng sử dụng đúng cách, để phù hợp với luật pháp tại Australia.

Quý Văn