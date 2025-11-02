Cửa hàng gà 'vỡ trận' sau bữa ăn của CEO Jensen Huang với hai tỷ phú

Hàn QuốcCửa hàng chủ lực của chuỗi gà rán Kkanbu Chicken tại Yongin phải tạm đóng cửa cuối tuần do lượng đơn hàng tăng vọt, sau "hiệu ứng Jensen Huang".

Sự việc bắt nguồn từ "cuộc gặp gà và bia" (chimaek) tối 30/10 tại chi nhánh Kkanbu Chicken ở quận Gangnam, Seoul, với sự tham gia của ba nhân vật quyền lực: CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Eui-sun.

Chuyến thăm Hàn Quốc của CEO Jensen Huang, lãnh đạo công ty giá trị nhất thế giới và thống trị thị trường chip AI, đang là tâm điểm chú ý của giới kinh doanh. Cuộc gặp với hai nhà lãnh đạo tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc được xem là tín hiệu về khả năng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực bán dẫn (như chip nhớ HBM của Samsung) và xe tự lái, robot (với Hyundai).

Việc ba tỷ phú chọn một quán gà rán bình dân làm nơi hội họp, thay vì một nhà hàng sang trọng, đã gây chú ý đặc biệt. CEO Huang, người tự mình chọn địa điểm, nói: "Tôi thích thưởng thức gà và bia với bạn bè. Kkanbu là nơi hoàn hảo".

Tên thương hiệu "Kkanbu" trong tiếng Hàn có nghĩa là "bạn thân" hay "chiến hữu", thường dùng để chỉ những người bạn chơi chung thân thiết từ nhỏ. Tên gọi này lập tức được xem là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác công nghệ chặt chẽ giữa ba "gã khổng lồ".

CEO Nvidia Jensen Huang bên ngoài cửa hàng Kkanbu Chicken ở Gangnam, Seoul, tối 30/10. Ảnh: News1

Sau cuộc gặp, cả ba lãnh đạo bước ra ngoài, vui vẻ nói với người dân tập trung bên ngoài: "Ở đây ngon lắm. Mọi người, hãy ăn ở đây". Họ thậm chí còn tự tay phát gà cho những người đã bỏ bữa tối để chờ đợi.

Cơn sốt Kkanbu Chicken bùng nổ ngay sau đó. Thương hiệu này vươn lên vị trí số 1 về tìm kiếm thời gian thực trên các ứng dụng giao hàng lớn như Baemin và Coupang Eats. Nhiều cửa hàng, không thể xử lý lượng đơn hàng ồ ạt, đã phải tạm thời tắt ứng dụng giao hàng.

Tình trạng "cháy hàng" nghiêm trọng đến mức, cửa hàng chủ lực của chuỗi là "chi nhánh Kkanbu Chicken Seongbok" tại quận Suji, Yongin, tỉnh Gyeonggi, đã phải ra thông báo tạm đóng cửa trong hai ngày 1-2/11.

Thông báo tại cửa hàng nêu rõ: "Do số lượng đơn hàng vượt quá dự kiến, chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa để đảm bảo cung cấp dịch vụ suôn sẻ". Đại diện cửa hàng cũng "xin lỗi vì sự bất tiện" và cam kết "sẽ trở lại với chất lượng và dịch vụ tốt hơn".

Thành lập năm 2006, thương hiệu Kkanbu Chicken chính thức phát triển mô hình nhượng quyền từ năm 2008.

Khác với nhiều chuỗi gà rán Hàn Quốc vốn chú trọng giao hàng, Kkanbu tập trung vào mô hình ăn tại chỗ, cho phép khách hàng thưởng thức gà rán và bia tươi ngay trong không gian quán. Đến nay, chuỗi này vận hành hơn 170 cửa hàng trên toàn quốc.

Các chuyên gia nhận định buổi gặp gỡ của ba vị CEO có thể trở thành bước ngoặt cho sự hồi sinh của Kkanbu Chicken, khi thương hiệu được biết đến rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Ba tỷ phú công nghệ nhậu gà rán uống bia ở Seoul CEO Nvidia Jensen Huang cùng hai lãnh đạo cấp cao của Samsung và Hyundai ăn gà rán, uống bia. Video: Yonhap

Khánh Linh (Theo Chosunbiz)