Cửa hàng cháy ngùn ngụt, lan sang nhà bên cạnh ở TP HCM

Khói lửa bùng lên từ cửa hàng đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh, phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ), lan sang nhà bên cạnh, khiến khu dân cư hoảng loạn, sáng 26/3.

Hơn 8h, đám cháy phát ra từ cửa hàng bán chén, dĩa, ly nhựa, cách cầu vượt Tân Thới Hiệp chừng một km. Người trong cửa hàng tháo chạy ra ngoài, hô hoán hàng xóm hỗ trợ dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Lửa bén vào nhiều vật liệu dễ cháy, nhanh chóng bùng lên dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ, rồi lan sang căn nhà bên cạnh là một công ty dịch vụ vận tải. Người dân xung quanh vội di dời hàng hóa phía trước để hạn chế cháy lan.

Cửa hàng ở TP HCM cháy ngùn ngụt Khói lửa cháy ngùn ngụt bên trong cửa hàng đồ nhựa. Video: Minh Bằng

Anh Hoài, sống gần hiện trường, cho biết đám cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trên gác lửng của cửa hàng. "Tiếng nổ liên tục như từ bình gas mini khiến nhiều người lo ngại, phải tránh xa", anh nói.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy điều nhiều xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa triển khai vòi rồng, vừa dập lửa vừa ngăn cháy lan.

Lính cứa hoa nỗ lực dập lửa cửa hàng. Ảnh: Minh Bằng

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, không gây thương vong. Tuy nhiên, cửa hàng đồ nhựa bị thiêu rụi hoàn toàn, bảng hiệu và nhiều tài sản của căn nhà bên cạnh bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đình Văn