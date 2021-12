Cửa hàng buộc máy tính để tránh bị trộm GPU

MỹMột số cửa hàng máy tính phải sử dụng các biện pháp bảo vệ thủ công như dùng dây buộc để ngăn khách đánh cắp linh kiện.

Trên Reddit, tài khoản TeslaDude7172 đăng hình ảnh chiếc PC trưng bày tại một cửa hàng. Máy được bảo vệ bằng dây nhựa, điều gần như chưa có cửa hàng nào làm với hàng trưng bày.

Một số PC phải chằng bằng dây để tránh bị trộm linh kiện. Ảnh: TeslaDude7172/Reddit

The Next Web sau đó tìm hiểu và khẳng định hình ảnh đăng bởi một nhân viên Costco có tên Jacob tại cửa hàng trưng bày ở Dedham, Massachusetts. Sau khi liên hệ, nhân viên này tiết lộ việc làm trên là nhằm "ngăn chặn các khách hàng trộm các linh kiện, chủ yếu là CPU, card đồ hoạ (GPU) và RAM". Jacob nói thêm rằng có 2 trong số 3 chiếc PC bị tháo rời đã bị khách đánh cắp GPU.

Costco không bình luận về hình ảnh trên.

Theo The Next Web, việc nhà bán lẻ từ chối tiết lộ các vụ trộm cắp tại cửa hàng là điều dễ hiểu do liên quan đến việc kinh doanh của họ. Dù vậy, tình trạng "khát" linh kiện như card đồ hoạ là có thật.

Thực tế, một số vụ cướp GPU đã được ghi nhận gần đây. Vào tháng 11, xe tải chở lô hàng Nvidia GeForce RTX 30-series đã bị chặn đường và đánh cắp. Cuối 2020, số GPU Nvidia RTX 3090 trị giá 336.500 USD do MSI nhập về cũng đã bị cướp tại Trung Quốc.

Trong khoảng 12 tháng qua, giá GPU đã tăng chóng mặt. Một số mẫu cao cấp như Nvidia RTX 3060 được bán với giá tăng 210% so với khi ra mắt. Có hai nguyên nhân chính gây ra sự khan hàng: đại dịch và khai thác tiền điện tử.

"Sự thiếu hụt GPU bắt đầu từ 2020, khi chuỗi cung ứng 'mong manh' bị tác động bởi đại dịch. Họ không đủ để cung cấp nguồn hàng ra thị trường", Tiến sĩ Jon Peddie, Chủ tịch công ty nghiên cứu Jon Peddie Research, nhận xét.

Cũng theo Peddie, đại dịch khiến nhiều người ở nhà hơn, từ đó nhu cầu về máy tính phục vụ công việc, giải trí cũng tăng theo. Các phần mềm, trò chơi đòi hỏi thông số phần cứng mạnh... làm tăng nhu cầu về card đồ họa.

Bên cạnh đó, các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum tăng giá trị cũng khiến nhiều người đổ xô mua card đồ hoạ về "đào" chúng. Hệ quả là lượng lớn GPU bị thu gom, khiến loại thiết bị này càng khan hiếm hơn trên thị trường.

"Chính những lý do này dẫn đến hành vi cực đoan, chẳng hạn ăn cắp linh kiện từ các cửa hàng trưng bày, hay chặn xe tải để cướp", một chuyên gia bình luận. "Câu hỏi được đặt ra là khi nào thị trường sẽ bình tĩnh lại".

Blake Murray, nhà phân tích của Canalys, tin rằng sự khan hiếm GPU có thể kéo dài đến 2022. Sau đó, khủng hoảng sẽ "từ từ phai nhạt", nhất là khi các nhà sản xuất bắt kịp nhu cầu thị trường.

Trong khi đó, Peddie dự đoán việc khan hiếm GPU kéo dài đến cuối 2022, sau đó chuyển qua giai đoạn như trước 2020. Giá bán của chúng cũng sẽ thấp hơn nhiều vào năm 2023, khi nguồn cung trở nên dư thừa.

"Đó là khi các nhà bán lẻ có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại, họ sẽ cần phải cảnh giác", The Next Web bình luận.

Bảo Lâm