Cửa hàng bán 3.000 cá lóc nướng ngày vía Thần Tài ở TP HCM

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), gần chục tiệm trên đường Tân Kỳ Tân Quý tất bật nướng cá lóc phục vụ khách trong lễ vía Thần Tài. Ở miền Nam, khi cúng ngoài vàng, hoa quả, thịt heo quay... sẽ không thể thiếu cá nướng.
Khoảng một km con đường này chuyên bán cá lóc nướng từ hơn 20 năm nay. Như thường lệ, hai ngày trước lễ vía, các tiệm lại nhập hàng nghìn con, nướng từ đêm đến sáng.
Tại tiệm của ông Nguyễn Trung, đông đúc người chờ mua cá nướng. Gần 40 nhân viên của tiệm chia thành nhiều gian hàng, chào gọi khách mua.
Ông Trung cho biết ngày thường gia đình nướng khoảng 100 con, riêng dịp này nhập khoảng 3.000 cá lóc (khoảng 5 tấn), phải thuê thêm hơn 30 nhân viên thời vụ. "Đợt này, tôi bán ít hơn mọi năm một xíu do mặt bằng bị thu hẹp lại", ông nói.
Cá được nướng từ sáng đến đêm, khi khách mua sẽ làm nóng lại. Theo chủ tiệm, giá năm nay khoảng 200.000-240.000 đồng một con tùy kích cỡ. Mức giá này tăng nhẹ so với ngày thường do nhiều khách yêu cầu con to hơn.
Anh Lê Duy Khang, 48 tuổi đi từ sớm để mua được cá nướng ngon, về cúng Thần Tài và làm lễ khai trương công ty. "Năm nào tôi cũng ra đây chọn cá về cúng. Mong năm mới làm ăn phát đạt", anh Khang nói.
Đến 8h, lượng người mua đông đúc, một số thời điểm ùn tắc cục bộ trên đường Tân Kỳ Tân Quý.
Tại tiệm của anh Thanh Phong, năm nay nướng khoảng 600 con, gấp 10 lần ngày thường. "Mọi người chủ yếu mua vào lúc sáng để kịp về cúng nên ai cũng tất bật từ đêm đến sáng", chủ tiệm nói.
Cũng trên đường này, nhiều tiểu thương khác bán vàng mã, thịt quay, trái cây... nhộn nhịp mua bán trong ngày vía Thần Tài.
Quỳnh Trần