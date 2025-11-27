Cua càng sen giành danh hiệu "vua cua" ở Cà Mau

Con cua đực nặng gần 1,9 kg giành danh hiệu "vua cua" tại Cà Mau, đánh dấu mùa thứ hai liên tiếp giống cua càng sen thống trị cuộc thi xác lập kỷ lục cua lớn nhất tỉnh.

Cá thể cua hơn 1,82 kg do Công ty TNHH Dư Thái Bình mang dự thi đã vượt qua 9 đối thủ để giành quán quân cuộc thi xác lập kỷ lục cua lớn nhất Cà Mau, diễn ra ngày 22/11 trong khuôn khổ Ngày hội cua. Con cua này được đơn vị mua từ một hộ nuôi tôm, cua với giá 7,5 triệu đồng.

Ngay sau khi chiến thắng, chủ sở hữu đã tặng mẫu cua cho Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu làm tiêu bản. Ban tổ chức cũng đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận danh hiệu cua lớn nhất Việt Nam.

Ông Dư Thái Bình (bìa phải) nhận giải nhất cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Trước đó, doanh nghiệp này từng đoạt giải nhất cuộc thi cua sumo năm 2022 với cá thể nặng hơn 1,42 kg. Điểm chung của cả hai "vua cua" là đều thuộc giống cua càng sen, loại cua có màu tím sen đặc trưng, sống nhiều trong các vuông tôm gần rừng ngập mặn.

Dịp này công ty thu mua được nhiều con cua kích thước lớn, gồm một cua gạch 1,1 kg và hai cua đực trên 1,8 kg. "Con cua bị loại còn nặng hơn con đoạt giải nhưng rụng một ngoe", ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình nói và khẳng định những con cua đực vượt mốc 1,5 kg gần như đều là cua càng sen, nhờ môi trường sinh thái rừng ngập mặn tạo điều kiện để chúng phát triển vượt trội.

Theo ông Bình, cua càng sen là giống sống trong tự nhiên, ít được nuôi đại trà, có sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên, loại này không được các nước nhập khẩu cua Cà Mau ưa chuộng nên sau này không được nhân giống, do đó số lượng ngày càng hiếm. Các loại cua được người dân sử dụng để nuôi trong vuông tôm hiện nay đa số là giống cua càng xanh.

Con cua càng sen được đơn vị thắng giải tặng lại Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu làm tiêu bản. Ảnh: Công ty TNHH Dư Thái Bình

Nhận định này cũng được nhiều người nuôi lâu năm ở Cà Mau đồng tình. Họ cho biết các nhóm cua phổ biến như cua càng xanh hoặc càng lửa chỉ đạt tối đa 1,5 kg đối với cua đực và khoảng 1,2 kg đối với cua cái. Những cá thể vượt mốc 1,8 kg đến trên 2 kg gần như chỉ xuất hiện ở giống cua càng sen.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã thủy sản Cái Bát (xã Hưng Mỹ), người mang cua hơn 1,3 kg dự thi năm nay, cho biết ông thỉnh thoảng vẫn thấy cua trên 2 kg nhưng không trùng thời điểm cuộc thi. "Chỉ cua càng sen mới có thể vượt mức này", ông nói. Theo ông, vùng ven biển có hệ rễ cây đước, mắm đan dày tạo hốc trú tự nhiên, nguồn thức ăn phong phú và nguồn nước ổn định, là điều kiện lý tưởng để cua càng sen phát triển.

Gắn bó gần 30 năm với nghề nuôi cua, ông Trần Văn Tuyên ở xã Đất Mũi, cho biết cua càng sen là giống cua bản địa tồn tại lâu đời trong rừng ngập mặn của vùng cực Nam. Chúng có kích thước lớn hơn đáng kể so với cua càng xanh, càng lửa, dễ nhận diện nhờ màu tím sen ở đôi càng.

"Để đạt trọng lượng hơn 2 kg, cua càng sen ít nhất phải sống hơn hai năm", ông Đức nói. Theo ông, cua đực thường lớn hơn cua cái vì đôi càng phải phát triển để giành ưu thế khi tìm bạn tình. Trong khi đó, cua cái phải di chuyển ra sông, biển để sinh sản và dễ chết nếu không ra đúng thời điểm nên khó đạt kích thước lớn.

Con cua càng sen thắng giải nhất nhận được sự quan tâm từ nhiều du khách. Ảnh: Chúc Ly

Cà Mau hiện có hơn 63.000 ha rừng ngập mặn, tập trung tại các xã Năm Căn, Ngọc Hiển, Tân Ân, Tam Giang, Đất Mũi. Vùng này có hệ sinh thái tự nhiên giàu phù sa, nguồn nước có độ mặn phù hợp, nhiều hốc, thuận lợi cho loài cua này phát triển.

Sự xuất hiện liên tiếp của cua càng sen tại các mùa giải không chỉ thu hút sự chú ý của du khách gần xa, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn giống cua bản địa. Với người dân địa phương, cuộc thi "vua cua" là dịp để tự hào về loài đặc sản đã gắn bó với họ qua nhiều thế hệ.

Cà Mau với hơn 360.000 ha diện tích nuôi xen canh, mỗi năm thu khoảng 36.500 tấn cua, đứng đầu cả nước. Với định hướng mở rộng đến 418.000 ha nuôi xen canh và sản lượng mục tiêu gần 42.000 tấn, ngành cua được xem là "ngành hàng chủ lực thứ hai" của tỉnh, chỉ sau tôm.

Chúc Ly