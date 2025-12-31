Cua Cà Mau sốt giá dịp Tết Dương lịch

Cà MauGiá cua biển nuôi ở Cà Mau hiện tăng khoảng 200.000 đồng, lên cao nhất 850.000 đồng mỗi kg do nhu cầu thị trường Trung Quốc và trong nước tăng cao dịp Tết Dương lịch.

Nhiều thương lái và doanh nghiệp ở Cà Mau cho biết cua gạch loại một trói dây không trọng lượng đang có giá 800.000-850.000 đồng mỗi kg; cua thịt loại một 450.000-500.000 đồng, tức tăng khoảng 200.000 đồng so với trước.

Cua Cà Mau tăng giá dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Chúc Ly

Ông Dư Thái Bình, chủ doanh nghiệp thu mua cua ở xã Năm Căn, cho hay giá cua tăng cao do nhu cầu của khách hàng nội địa và xuất khẩu tăng, kéo dài khoảng một tuần nay. Năm nay, tuy nhu cầu cao nhưng sản lượng không nhiều nên ưu tiên bán trong nước. Mỗi ngày, đơn vị này xuất bán khoảng 350-500 kg.

"Dự báo giá cua sẽ còn tăng cao dịp Tết Âm lịch", ông Bình nói, cho biết sản lượng bán ra sẽ tăng 5-7 lần trong một tháng nữa do người dân tranh thủ thu hoạch.

Nông dân Cà Mau thu hoạch cua biển trong vuông. Ảnh: Chúc Ly

Theo nông dân Cà Mau, thông thường các dịp lễ, tết, giá cua tăng cao đột biến. Năm ngoái, giá tăng lên đến 1 triệu đồng mỗi ký vào dịp Tết Nguyên đán. Để có cua bán vào thời điểm này, từ tháng 6-7 Âm lịch, người nuôi bắt đầu thả giống. Sau khoảng 5 tháng, nông dân sẽ thu hoạch dần đến Tết. Lúc này, cua sẽ lên gạch với trọng lượng từ 300 gram.

Cua Cà Mau là đặc sản nổi tiếng, chất lượng thịt chắc, ngọt, được ưa chuộng làm quà biếu. Loại thủy sản này được thương lái thu mua tại vuông với giá từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng mỗi kg, tùy loại và thời điểm.

Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 365.000 ha nuôi cua biển, sản lượng trên 36.000 tấn mỗi năm. Đặc sản này mang lại sinh kế cho hơn 45.000 hộ dân và là sản phẩm chủ lực của tỉnh, được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là thị trường Trung Quốc - nơi chiếm hơn 70% sản lượng xuất khẩu.

Chúc Ly