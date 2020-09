Cứ uống rượu bia là chồng đánh, đuổi tôi

Tôi và chồng còn trẻ, hôm trước chúng tôi và bé con một tuổi đi dự buổi tiệc nhà bạn.

Do trước đó chồng đã nhậu nên hơi say, lúc vô tiệc anh kêu đi giao lưu với người nhà của bạn tôi. Anh mời bia, nói chuyện dông dài kiểu người say lèm bèm, tôi thấy ngại nên nói anh uống vừa phải để chở con về nữa. Anh tiếp tục uống tới gần 9h tối, tôi kêu anh đi về cho con ngủ. Anh bảo để chào đã và tiếp tục cầm ly bia qua cụng từng người rồi nói chuyện (những người không hề quen biết). 15 phút vẫn chưa chào xong, tôi ra ngoài hối anh về.

Anh lại tiếp tục bắt tay, nói chuyện với người không quen biết, tôi lại giục về. Trên đường về, chồng nói tôi không tôn trọng anh, chửi tôi thậm tệ, tục tĩu, đòi ly dị. Anh phóng xe như bay, tôi kêu đi chậm lại vì còn chở con; anh càng phóng nhanh. Tới cổng, anh giật con trên tay tôi đưa mẹ chồng và đuổi tôi khỏi nhà dù lúc đó trời mưa và đã 10h đêm. Sau khi mẹ can ngăn anh mới để tôi vào nhà. Vô nhà, thấy tôi khóc anh tiếp tục chửi. Tôi kêu anh đừng nói nữa, anh lại đuổi bảo sẽ gọi bố mẹ tôi sang đưa về.

Tim tôi quặn thắt, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Khi tôi ra ngoài cổng đứng, anh vẫn không ngừng chửi, đến nỗi tôi phải bỏ ra ngoài đường đứng thì anh vô nhà gọi điện cho ba mẹ tôi, nói lên chở tôi về hoặc chở đi đâu thì đi, kiểu "trả con gái". Bình thường chồng hiền lành, không đến nỗi; không hiểu sao có bia rượu vào là anh như con người khác. Vợ chồng sống với nhau khó tránh khỏi va chạm, chỉ vì chuyện như vậy mà anh đòi ly dị, đuổi và xúc phạm tôi. Sáng hôm sau tôi và con về nhà mẹ đẻ cho khuây khỏa. Tôi đang rất rối bời, nếu lần này chồng không nhận ra cái sai của mình thì chúng tôi có nên tiếp tục cuộc nhân này không? Đây không phải lần đầu nhậu xỉn rồi anh đuổi tôi. Xin nói thêm, tôi hoàn toàn độc lập tài chính, trường hợp xấu xảy ra tôi vẫn có thể tự nuôi con.

Lam

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc