Cú trượt dài vì ma túy của cựu cầu thủ La Liga

Từng tạo được danh tiếng trong màu áo Malaga và Marseille, nhưng Sergio Contreras Pardo đang phải thụ án tù đến năm 2027 và hàng ngày đối diện với khả năng bị thủ tiêu.

Pardo, sinh năm 1983, có biệt danh Koke và từng là gương mặt quen thuộc của bóng đá châu Âu đầu những năm 2000.

Koke ra mắt La Liga lúc 19 tuổi trong màu áo Malaga dưới thời HLV Joaquin Peiro, ghi bàn ngay trận đầu tiên vào lưới Willem II tại Intertoto Cup 2002. Trong sự nghiệp, ngoài Malaga, anh còn thi đấu cho nhiều CLB khác như Rayo Vallecano, Sporting Lisbon, Marseille, Aris Thessaloniki hay Houston Dynamo.

Đỉnh cao của Koke là trong màu áo Marseille, nơi anh chơi 47 trận, ghi 6 bàn và sát cánh cùng những ngôi sao như Didier Drogba, Franck Ribery hay Samir Nasri. Tuy nhiên, sau khi rời bóng đá năm 2016, cuộc đời cựu tiền đạo này rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Sergio Contreras Pardo từng là ngôi sao của Marseille, nhưng giờ vướng vòng lao lý vì buôn ma túy.

Trong chương trình của Canal Plus Pháp, được báo El Espanol dẫn lại, Koke thừa nhận đã tham gia vận chuyển ma túy xuyên châu Âu. "Là cầu thủ, bạn có thể kiếm một triệu euro mỗi năm. Nhưng trong ngành kia, chỉ hai tháng đã bằng cả năm đá bóng, đổi lại là mạng sống của bạn", anh nói.

Koke không trực tiếp tham gia các hoạt động phạm pháp mà chỉ điều hành từ xa, có sự trợ giúp đắc lực của anh trai. Anh cũng rất tinh vi trong việc rửa tiền, thông qua các công ty môi giới bất động sản, biến tiền ma túy thành vốn đầu tư hợp pháp. Thủ đoạn này khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi điều tra, nhưng cuối cùng vẫn lần ra dấu vết của Koke.

Năm 2019, trong chiến dịch "Maskoke" do lực lượng cảnh sát dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil) triển khai tại các thành phố Malaga, Seville và Granada, Koke cùng anh trai và 11 người khác bị bắt. Đến năm 2023, tòa án tuyên Koke 6 năm tù vì cầm đầu đường dây buôn bán cần sa (cannabis) - loại cây có chứa chất THC gây hiệu ứng tâm lý - và thu giữ khoảng một tấn hashish, tức phần nhựa được ép nén từ cần sa để sử dụng làm ma túy, cùng nhiều vũ khí.

"Tôi có mối quan hệ khắp nơi, nhưng không phải Pablo Escobar", Koke nói về biệt danh "trùm buôn ma túy quốc tế" gắn với mình. Theo cựu cầu thủ này, quá khứ bóng đá không mang lại bất kỳ ưu ái nào trong tù. "Ở đó có rất nhiều người Pháp, thậm chí nhiều người từng là CĐV Marseille. Tôi còn thấy không ít áo đấu của Marseille trong trại giam".

Lần thứ hai ở tù khiến Koke suy ngẫm về cuộc đời. Anh chia sẻ: "Ở Pháp, họ có thể giết bạn rất nhanh. Ở đây, trong tù, cũng có thể bị giết, nhưng tôi không sợ. Nhà tù vốn là nơi dành cho những kẻ ngu dốt".

Từ một cầu thủ từng được tung hô như người hùng tại Hy Lạp, hỗ trợ tài chính cho CLB cũ Aris Thessaloniki, Koke giờ đối mặt thực tại khắc nghiệt phía sau song sắt - cái giá cho sự sa ngã sau ánh đèn sân cỏ.

Không chỉ Koke, làng bóng đá thế giới và khu vực từng chứng kiến nhiều trường hợp cựu cầu thủ sa ngã vì ma túy. Tại châu Âu, Ronnie Stam - cựu trung vệ Wigan thi đấu ở Ngoại hạng Anh - bị kết án 7 năm tù vì buôn lậu hơn 2 tấn cocaine vào Hà Lan. Cùng ở Anh, Michael Boateng, từng thi đấu chuyên nghiệp, lĩnh 14 năm tù vì tàng trữ gần 20 kg ma túy đá và nhiều chất cấm khác.

Ở Mỹ, cựu tiền vệ Jhon Viafara - từng khoác áo Portsmouth, Southampton và tuyển Colombia - bị kết án 11 năm tù liên quan đến buôn lậu cocaine, sau khi bị dẫn độ từ Colombia. Gần nhất là vụ Quincy Promes, cựu tuyển thủ Hà Lan, bị phạt 6 năm tù vì buôn lậu 1,36 tấn cocaine.

Những vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cám dỗ tiền bạc và rủi ro pháp lý sau khi giã từ sân cỏ, đồng thời cho thấy áp lực và những "cạm bẫy" ngoài đời thực có thể khiến các ngôi sao một thời phải trả giá đắt.

Hồng Duy (theo AS)